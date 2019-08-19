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19 августа 24°C

Как на Алтае прошел музыкальный фестиваль Because of The Beatles

17 августа в Алтайском крае состоялся фестиваль Because of The Beatles. Битломаны более 10 часов слушали живую музыку.

Фестиваль Because of The Beatles-2019.
Фестиваль Because of The Beatles-2019.
Предоставлено altapress.ru.

В этом году Because of The Beatles посвятили 50-летию знаменитого фестиваля Woodstock, который проходил в 1969 года в городе Бетел штата Нью-Йорк.

На фестивале прозвучали песни тех музыкантов, которые выступали на Woodstock.

В Алтайский край на музыкальный праздник приехали туристы из центральной части России — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов, а также жители Сибирского Федерального округа — Кемерово, Новосибирска, Томска, Омска, сообщает «Алтайтурцентр».

Справка

В 2019 году прошел шестой музыкальный фестиваль Because of the Beatles. В 2017 году фестиваль занял третье место в региональном финале Национальной туристской премии Russian Event Awards как одно из лучших событий, популяризирующих событийный туризм.

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