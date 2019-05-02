Как на Алтае прошел праздник «Цветение маральника»: фото из соцсетей

В Алтайском крае 1 мая прошел праздник «Цветение маральника», который дает старт летнему туристическому сезону. Омрачить праздник не смогла даже не самая летняя погода — на «Бирюзовую Катунь» приехало около 12,5 тысяч человек. Altapress.ru собрал фотографии, которыми в соцсетях делились гости и участники праздника.

1 мая в крае было холодно и пролетал снег. Приехавшие на праздник туристы согревались как могли, даже с помощью «ритуальных танцев» у костра. «#шаман думаю этот ритуал призывал тепло и #удачу для всех собравшихся, по крайней мере мне так хочется думать», написала пользователь natalik_serg под фотографией человека в маске и с бубном.

Несмотря на неудачную погоду, пользователи соцсетей писали, что остались рады от поездки и отдыха с друзьями. Судя по фотографиям, развлечений для туристов было много — конкурсы, концерт, тематические фотозоны, экскурсии.

Особенное удовольствие доставляло гостям посещение площадок, на которых свои рекреационные возможности представляли районы Алтайского края, говорят в пресс-службе краевого правительства.

Хозяева показывали работы местных мастеров и угощали своими коронными блюдами, рассказывая при этом о местных достопримечательностях и событиях — фестивалях «Звенигора» в Змеиногорском районе, «330 завьяловских озер» и «ЛедОк» в Завьяловском и «Всэ будэ смачно» в Романовском районах. Яровое и Солонешное.

На открытие летнего турсезона побывал и губернатор Виктор Томенко. Многие гости «Цветения маральника» сделали памятное фото с главой региона. После поездки Виктор Томенко написал пост в Instagram.

«Вся страна сегодня отмечает Первомай, а в Алтайском крае еще один праздник — „Цветение маральника“, открытие летнего туристического сезона. Поздравляю всех земляков！Побывал на „Бирюзовой Катуни“. Туристическая зона развивается, недавно подвели природный газ. Парк-отель „Подгорица“ уже отапливается газовыми котлами. Скоро подключат и другие базы. С инвесторами обсудил перспективы развития „Бирюзовой Катуни“. У этого места большой потенциал. Мы все вместе должны его раскрыть», — говорит глава региона.

Традиционно на празднике устраивали экскурсии к местам цветения маральника. Чтобы сфотографироваться на фоне ярких кустов туристы даже карабкались по склонам. Снег с утра и солнце ближе к вечеру позволили любоваться цветущим маральником при разном освещении.

Праздник привлек не только жителей Алтайского края, но и гостей с Ямала и Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, республик Алтай и Казахстан, Новосибирской, Омской и Томской областей.