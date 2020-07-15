Как наживаются на туристах в Крыму, рассказали в СМИ

Основные схемы наживы на туристах, приезжающих на отдых в Крым, перечислила корреспондент «МК» Светлана Цикулина.

По ее словам, зачастую туристы выбирают отели по красивым фото и заранее платят большую сумму за квартиру или виллу. По приезде в Крым оказывается, что все выглядит несколько иначе, нежели в сети.

Так, туристка Оксана после просмотра обработанных фотографий забронировала в Крыму частный экодом с бассейном за 12 тыс. рублей в сутки.

«На деле экодом оказался обычным небольшим (60 метров) деревянным летним домиком с пристроенным открытым бассейном 2 на 4 метра, больше напоминавшим корыто», — отметила женщина, которую цитирует «МК».

Нередко туристы по ошибке бронируют многолюдный «участок-общагу» вместо виллы. Все потому, что в объявлениях об этом говорится завуалированно.

«Забронировали просторный дом с участком под Алуштой за 15 тыс. в сутки. Позже выяснилось, что на малюсенькой выжженной солнцем территории стоят аж три дома, два из которых в сезон хозяева сдают, а в третьем живут сами с двумя детьми, кошкой и собакой», — сообщила Юлия, жительница Санкт-Петербурга.

Между тем, отели и владельцы частных средств размещения в Крыму повысили цены на 15−30%, пишет News.ru.