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Туризм

«Как отдохнуть, когда здесь такое?»: итальянец восхитился Горным Алтаем и попробовал хвост бобра

На НТВ вышла программа «Поедем поедим!», выпуск которой посвятили путешествию ведущего Федерико Арнальди в Республику Алтай. Итальянец восхитился природой и познакомился с местной кухней.

"Поедем поедим!" на Алтае.
"Поедем поедим!" на Алтае.
Скриншот видео НТВ

Съемочная группа отправилась в Манжерок, по пути оценивая красоты Алтая.

«Если бы вручали Оскар природным уголкам Земли, Горный Алтай точно был бы в призерах: за лучшие декорации и лучший саундтрек, а лучшая роль первого плана досталась бы Чуйскому тракту», — заметил ведущий.

Чтобы отдохнуть от красот, журналисты свернули с дороги, но и там их ждали не менее привлекательные пейзажи Телецкого озера.

«Как тут отдохнуть, когда здесь такое?», — говорит Федерико Арнальди.

Потом ведущий направился в ресторан пробовать местные деликатесы — мясо косули на подложке из печеных кореньев, язык марала, копченый хвост бобра и другие изысканные блюда.

Это далеко не все, что удивило и даже шокировало ведущего.

Полный выпуск программы:

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