«Как отдохнуть, когда здесь такое?»: итальянец восхитился Горным Алтаем и попробовал хвост бобра

Съемочная группа отправилась в Манжерок, по пути оценивая красоты Алтая.
«Если бы вручали Оскар природным уголкам Земли, Горный Алтай точно был бы в призерах: за лучшие декорации и лучший саундтрек, а лучшая роль первого плана досталась бы Чуйскому тракту», — заметил ведущий.
Чтобы отдохнуть от красот, журналисты свернули с дороги, но и там их ждали не менее привлекательные пейзажи Телецкого озера.
«Как тут отдохнуть, когда здесь такое?», — говорит Федерико Арнальди.
Потом ведущий направился в ресторан пробовать местные деликатесы — мясо косули на подложке из печеных кореньев, язык марала, копченый хвост бобра и другие изысканные блюда.
Это далеко не все, что удивило и даже шокировало ведущего.
Полный выпуск программы: