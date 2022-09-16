Как подобрать горящий тур в ОАЭ

Если хотите недорого слетать в Объединенные Арабские Эмираты, увидеть знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа или же прогуляться по местным песчаным пляжам, вам помогут горящие туры в ОАЭ . Туроператоры, которые не успевают продать поездки к наступлению даты отправления, буквально вынуждены предлагать туры дешево, чтобы вернуть хотя бы часть вложений. Давайте разберемся, по каким критериям следует подбирать туры.

Как правильно выбирать туры?

Сначала определитесь с тем, на каком курорте ОАЭ планируете отдыхать. Отталкивайтесь от своих предпочтений. Если хотите классический пляжный отдых, купаться в море и загорать, вам подойдет практически любой эмират — Дубай, Абу-Даби, Фуджейра, Шарджа и остальные менее популярные. Любителям шопинга и активных развлечений, в том числе ночных, стоит остановиться на первых двух вариантах. Семьей лучше ехать в Фуджейру, Аджман, Рас-эль-Хайм или же в Умм-эль-Кайвайн.

Определившись с местом отдыха, становится проще подобрать отель. Учитывайте ряд параметров:

Звездность. Подумайте , как долго будете находиться в отеле — возможно , не стоит тратить большие деньги на 5 звезд , если большую часть времени будете проводить на пляжах , в торговых центрах или на экскурсиях.

Подумайте как долго будете находиться в отеле — возможно не стоит тратить большие деньги на 5 звезд если большую часть времени будете проводить на пляжах в торговых центрах или на экскурсиях. Питание. Здесь руководствуйтесь аналогичным принципом , что и выше — в ОАЭ довольно много интересной кухни , и вместо «все включено» по питанию иногда целесообразнее пробовать местные блюда за пределами отеля.

Здесь руководствуйтесь аналогичным принципом что и выше — в ОАЭ довольно много интересной кухни и вместо «все включено» по питанию иногда целесообразнее пробовать местные блюда за пределами отеля. Развлечения. Если едете на отдых с детьми , большим плюсом будет наличие в отеле анимационных программ , детских клубов и прочих развлечений.

По возможности находите и читайте отзывы реальных людей, которые уже пользовались услугами туроператоров и летали по интересующим вас направлениям в ОАЭ. Из рецензий часто можно узнать много того, что не упоминают сами операторы.

Когда стоит лететь в Эмираты?

ОАЭ — это страна, расположенная в засушливом субтропическом климате, поэтому, вопреки зову сердца и выпавшему на август отпуску, не рекомендуется приезжать сюда летом. Температура в это время года спокойно может достигать отметки +50°С и более, что критично не только для взрослых, но и для детей. Такая жара и засуха стабильно держатся в период с начала мая по конец сентября.

Оптимальное время для отдыха в ОАЭ независимо от эмирата — это октябрь и ноябрь. Температура в эти осенние месяцы держится на отметке +30°С, что покажется вполне приемлемым большинству жителей России. Тот факт, что стоимость отдыха в эти месяцы самая высокая на протяжении года, не сильно портит картину, так как изначально идет расчет на покупку недорогого горящего тура.

Если вам не напугать «холодами» до -25°С, можно сэкономить еще сильнее и приехать в Эмираты в период с декабря по март. Стоимость путевок снижается одновременно с температурой воздуха и воды, но все же они достаточно высокие для комфортного отдыха и даже купания в море. Уже в апреле устанавливается засушливая погода и жара постепенно возвращается на территорию ОАЭ.

Плюсы покупки туров онлайн

Лучше всего искать горящие туры на сайте агрегатора, который собирает в одном месте десятки, а порою и сотни предложений от различных туроператоров, предлагающих путевки с дисконтом. Это в первую очередь удобно и сильно экономит время на поиски, а еще открывает такие достоинства:

оформить поездку можно за 15−30 минут , причем это может быть еще быстрее;

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Важный совет, который поможет выбрать горящий тур по низкой цене — «играйтесь» с датами и продолжительностью отдыха. Пояснение: из-за того, что у каждой авиакомпании собственный график чартерных рейсов, порою из-за разницы в ценах авиабилетов тур на 10 дней оказывается дешевле, чем на 7 дней, и так далее. В таком случае не стоит отказывать себе в более длительном отдыхе, конечно, если это позволяет продолжительность отпуска.