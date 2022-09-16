18 сентября
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Туризм

Как подобрать горящий тур в ОАЭ

Если хотите недорого слетать в Объединенные Арабские Эмираты, увидеть знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа или же прогуляться по местным песчаным пляжам, вам помогут горящие туры в ОАЭ. Туроператоры, которые не успевают продать поездки к наступлению даты отправления, буквально вынуждены предлагать туры дешево, чтобы вернуть хотя бы часть вложений. Давайте разберемся, по каким критериям следует подбирать туры.

Дубай.
Дубай.
CC0

Как правильно выбирать туры?

Сначала определитесь с тем, на каком курорте ОАЭ планируете отдыхать. Отталкивайтесь от своих предпочтений. Если хотите классический пляжный отдых, купаться в море и загорать, вам подойдет практически любой эмират — Дубай, Абу-Даби, Фуджейра, Шарджа и остальные менее популярные. Любителям шопинга и активных развлечений, в том числе ночных, стоит остановиться на первых двух вариантах. Семьей лучше ехать в Фуджейру, Аджман, Рас-эль-Хайм или же в Умм-эль-Кайвайн.

Определившись с местом отдыха, становится проще подобрать отель. Учитывайте ряд параметров:

  • Звездность. Подумайте, как долго будете находиться в отеле — возможно, не стоит тратить большие деньги на 5 звезд, если большую часть времени будете проводить на пляжах, в торговых центрах или на экскурсиях.
  • Питание. Здесь руководствуйтесь аналогичным принципом, что и выше — в ОАЭ довольно много интересной кухни, и вместо «все включено» по питанию иногда целесообразнее пробовать местные блюда за пределами отеля.
  • Развлечения. Если едете на отдых с детьми, большим плюсом будет наличие в отеле анимационных программ, детских клубов и прочих развлечений.

По возможности находите и читайте отзывы реальных людей, которые уже пользовались услугами туроператоров и летали по интересующим вас направлениям в ОАЭ. Из рецензий часто можно узнать много того, что не упоминают сами операторы.

Когда стоит лететь в Эмираты?

ОАЭ — это страна, расположенная в засушливом субтропическом климате, поэтому, вопреки зову сердца и выпавшему на август отпуску, не рекомендуется приезжать сюда летом. Температура в это время года спокойно может достигать отметки +50°С и более, что критично не только для взрослых, но и для детей. Такая жара и засуха стабильно держатся в период с начала мая по конец сентября.

Оптимальное время для отдыха в ОАЭ независимо от эмирата — это октябрь и ноябрь. Температура в эти осенние месяцы держится на отметке +30°С, что покажется вполне приемлемым большинству жителей России. Тот факт, что стоимость отдыха в эти месяцы самая высокая на протяжении года, не сильно портит картину, так как изначально идет расчет на покупку недорогого горящего тура.

Если вам не напугать «холодами» до -25°С, можно сэкономить еще сильнее и приехать в Эмираты в период с декабря по март. Стоимость путевок снижается одновременно с температурой воздуха и воды, но все же они достаточно высокие для комфортного отдыха и даже купания в море. Уже в апреле устанавливается засушливая погода и жара постепенно возвращается на территорию ОАЭ.

Плюсы покупки туров онлайн

Лучше всего искать горящие туры на сайте агрегатора, который собирает в одном месте десятки, а порою и сотни предложений от различных туроператоров, предлагающих путевки с дисконтом. Это в первую очередь удобно и сильно экономит время на поиски, а еще открывает такие достоинства:

  • оформить поездку можно за 15−30 минут, причем это может быть еще быстрее;
  • агрегатор работает с проверенными туроператорами;
  • в Интернете никто не сможет навязать вам мнение и повлиять на подбор тура;
  • подтверждения и документы о брони получаете сразу на почту, не надо ждать;
  • оформление тура происходит дома — не придется ехать в офис туроператора;
  • агрегатор предлагает одги из самых низких цены из доступных.

Важный совет, который поможет выбрать горящий тур по низкой цене — «играйтесь» с датами и продолжительностью отдыха. Пояснение: из-за того, что у каждой авиакомпании собственный график чартерных рейсов, порою из-за разницы в ценах авиабилетов тур на 10 дней оказывается дешевле, чем на 7 дней, и так далее. В таком случае не стоит отказывать себе в более длительном отдыхе, конечно, если это позволяет продолжительность отпуска.

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