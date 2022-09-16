Как подобрать горящий тур в ОАЭ

Как правильно выбирать туры?
Сначала определитесь с тем, на каком курорте ОАЭ планируете отдыхать. Отталкивайтесь от своих предпочтений. Если хотите классический пляжный отдых, купаться в море и загорать, вам подойдет практически любой эмират — Дубай, Абу-Даби, Фуджейра, Шарджа и остальные менее популярные. Любителям шопинга и активных развлечений, в том числе ночных, стоит остановиться на первых двух вариантах. Семьей лучше ехать в Фуджейру, Аджман, Рас-эль-Хайм или же в Умм-эль-Кайвайн.
Определившись с местом отдыха, становится проще подобрать отель. Учитывайте ряд параметров:
- Звездность. Подумайте, как долго будете находиться в отеле — возможно, не стоит тратить большие деньги на 5 звезд, если большую часть времени будете проводить на пляжах, в торговых центрах или на экскурсиях.
- Питание. Здесь руководствуйтесь аналогичным принципом, что и выше — в ОАЭ довольно много интересной кухни, и вместо «все включено» по питанию иногда целесообразнее пробовать местные блюда за пределами отеля.
- Развлечения. Если едете на отдых с детьми, большим плюсом будет наличие в отеле анимационных программ, детских клубов и прочих развлечений.
По возможности находите и читайте отзывы реальных людей, которые уже пользовались услугами туроператоров и летали по интересующим вас направлениям в ОАЭ. Из рецензий часто можно узнать много того, что не упоминают сами операторы.
Когда стоит лететь в Эмираты?
ОАЭ — это страна, расположенная в засушливом субтропическом климате, поэтому, вопреки зову сердца и выпавшему на август отпуску, не рекомендуется приезжать сюда летом. Температура в это время года спокойно может достигать отметки +50°С и более, что критично не только для взрослых, но и для детей. Такая жара и засуха стабильно держатся в период с начала мая по конец сентября.
Оптимальное время для отдыха в ОАЭ независимо от эмирата — это октябрь и ноябрь. Температура в эти осенние месяцы держится на отметке +30°С, что покажется вполне приемлемым большинству жителей России. Тот факт, что стоимость отдыха в эти месяцы самая высокая на протяжении года, не сильно портит картину, так как изначально идет расчет на покупку недорогого горящего тура.
Если вам не напугать «холодами» до -25°С, можно сэкономить еще сильнее и приехать в Эмираты в период с декабря по март. Стоимость путевок снижается одновременно с температурой воздуха и воды, но все же они достаточно высокие для комфортного отдыха и даже купания в море. Уже в апреле устанавливается засушливая погода и жара постепенно возвращается на территорию ОАЭ.
Плюсы покупки туров онлайн
Лучше всего искать горящие туры на сайте агрегатора, который собирает в одном месте десятки, а порою и сотни предложений от различных туроператоров, предлагающих путевки с дисконтом. Это в первую очередь удобно и сильно экономит время на поиски, а еще открывает такие достоинства:
- оформить поездку можно за 15−30 минут, причем это может быть еще быстрее;
- агрегатор работает с проверенными туроператорами;
- в Интернете никто не сможет навязать вам мнение и повлиять на подбор тура;
- подтверждения и документы о брони получаете сразу на почту, не надо ждать;
- оформление тура происходит дома — не придется ехать в офис туроператора;
- агрегатор предлагает одги из самых низких цены из доступных.
Важный совет, который поможет выбрать горящий тур по низкой цене — «играйтесь» с датами и продолжительностью отдыха. Пояснение: из-за того, что у каждой авиакомпании собственный график чартерных рейсов, порою из-за разницы в ценах авиабилетов тур на 10 дней оказывается дешевле, чем на 7 дней, и так далее. В таком случае не стоит отказывать себе в более длительном отдыхе, конечно, если это позволяет продолжительность отпуска.