Впереди время отпусков и школьных каникул! Мы все с нетерпением его ждем, ведь это отличная возможность провести время с семьей и близкими друзьями. Многие считают именно этот период отличным временем для отпуска. Бесконечные исследования доказали, что работа годами без отпуска, а иногда и без выходных, приведет к упадку производительности и к снижению качества жизни. Многие из нас не используют свой отпуск полностью и чаще вынуждены работать во время него. Но работа без полноценного отдыха — это верный способ перегореть.

Несколько признаков того , что вам давно пора в отпуск: Усталость в течение дня. Любые признаки хронического стресса могут сигнализировать об эмоциональном выгорании. Сигналами могут быть: постоянно хочется спать , слабость , проблемы с аппетитом или сном , головные боли или другие серьезные проблемы со здоровьем. Снижается иммунитет — в результате истощенный организм чаще болеет. Ухудшение памяти или невнимательность. Вы пытаетесь вспомнить: во сколько назначили встречу , где оставили свой телефон , что делали пять минут назад или в привычной для вас работе делаете все больше ошибок. Все это может служить сигналом — пора устроить перезагрузку! Изменения настроения , чрезмерное раздражение. Вас стало легко разозлить и вывести из равновесия — пора сделать паузу. А резкий перепад настроения даже не признак , а уже следствие эмоционального выгорания. Пропал энтузиазм к работе. Если вас пугает рабочий процесс или вы не получаете удовольствия от работы как раньше — действительно пора устроить перерыв. Не успеваете отдохнуть. Вместо вечерней прогулки и семейного ужина у вас хватает сил только упасть на кровать?! Из-за низкого уровня энергии организм в свободное время от работы не получает никаких преимуществ для здоровья.

Как понять , что пора в отпуск. Фото предоставлено ГК «Авиафлот».

Если вы обнаружили у себя от двух до пяти признаков усталости, устройте передышку, отправляйтесь на отдых! Лучше всего организм расслабляется благодаря смене активности и пассивности. Тем, у кого в основном сидячая работа — полезно будет некоторое время провести в горах, возможно, заняться активными видами спорта. Тем, кто «не сидит на месте» не помешает расслабиться на берегу моря в тишине и спокойствии. В любом случае — главное не нагружать голову бытовыми и рабочими проблемами, а получать удовольствие и наслаждаться моментом.

Турция. Фото предоставлено ГК «Авиафлот». Горный Алтай. Фото предоставлено ГК «Авиафлот». Кипр. Фото предоставлено ГК «Авиафлот». Сочи. Фото предоставлено ГК «Авиафлот». Вьетнам. Фото предоставлено ГК «Авиафлот».

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Тур на Хайнань — 29 900 р. на 7 ночей

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