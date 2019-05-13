Как понять, что пора в отпуск.

- Усталость в течение дня. Любые признаки хронического стресса могут сигнализировать об эмоциональном выгорании. Сигналами могут быть: постоянно хочется спать, слабость, проблемы с аппетитом или сном, головные боли или другие серьезные проблемы со здоровьем. Снижается иммунитет — в результате истощенный организм чаще болеет.
- Ухудшение памяти или невнимательность. Вы пытаетесь вспомнить: во сколько назначили встречу, где оставили свой телефон, что делали пять минут назад или в привычной для вас работе делаете все больше ошибок. Все это может служить сигналом — пора устроить перезагрузку!
- Изменения настроения, чрезмерное раздражение. Вас стало легко разозлить и вывести из равновесия — пора сделать паузу. А резкий перепад настроения даже не признак, а уже следствие эмоционального выгорания.
- Пропал энтузиазм к работе. Если вас пугает рабочий процесс или вы не получаете удовольствия от работы как раньше — действительно пора устроить перерыв.
- Не успеваете отдохнуть. Вместо вечерней прогулки и семейного ужина у вас хватает сил только упасть на кровать?! Из-за низкого уровня энергии организм в свободное время от работы не получает никаких преимуществ для здоровья.
Если вы обнаружили у себя от двух до пяти признаков усталости, устройте передышку, отправляйтесь на отдых! Лучше всего организм расслабляется благодаря смене активности и пассивности. Тем, у кого в основном сидячая работа — полезно будет некоторое время провести в горах, возможно, заняться активными видами спорта. Тем, кто «не сидит на месте» не помешает расслабиться на берегу моря в тишине и спокойствии. В любом случае — главное не нагружать голову бытовыми и рабочими проблемами, а получать удовольствие и наслаждаться моментом.
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