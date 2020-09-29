Как совершить путешествие выходного дня в Томск: путеводитель altapress.ru с местами, ценами и шедеврами

Томск принято считать городом студентов, но мало кто знает, что его также называют Изумрудным городом и Сибирскими Афинами. Помимо этого, у него есть собственный Зимний дворец, Соборная площадь без собора и дом с жар-птицами. Altapress.ru побывал в гостях у соседей и рассказывает, как живет регион с точки зрения туризма.

Что посмотреть в Томске

Томская область — многонациональный регион, щедрый на яркие впечатления и увлекательные приключения. В рамках информационного тура «Попробуй Томск» журналистам, блогерам и туроператорам показали самые популярные места и достопримечательности города.

Любителям музеев

Наше путешествие по Томску началось с музея истории города, который располагается в здании, построенном в 1859 году специально для полицейской управы.

На крыше музея воссоздана пожарная каланча, откуда открывается прекрасная панорама на Томск. Там постоянно дежурит и следит за сохранностью города пожарный Афанасий. Так его прозвали местные. Это большая кукла в человеческий рост в полном профессиональном обмундировании. Считается, если рядом с Афанасием загадать желание и ударить в колокол над ним, оно непременно сбудется.

Томск. Екатерина Жолнерова. Музей истории города Томска. Екатерина Жолнерова.

Помимо этого, каждому посетителю на входе выдают открытку, на которой можно написать послание самому себе или же кому-то из близких. На крыше располагается три почтовых ящика, в которые и кидают эти открытки, а после сотрудники музея отправляют их по указанным адресам.

Томск старше многих городов России и мира. К примеру, старше Санкт-Петербурга на 99 лет, а Нью-Йорка — на 20 лет.

Музей истории города находится на Вознесенской горе (месте основания Томского острога), если спуститься немного ниже, можно найти Музей славянской мифологии. В его основе лежит частная художественная коллекция. Это оригинальная станковая живопись, графика и произведения отечественного декоративно-прикладного искусства по мотивам славянской истории, мифологии, эпических сказаний, русских сказок и обычаев.

Музей славянской мифологии. Екатерина Жолнерова. Музей славянской мифологии. Екатерина Жолнерова.

На крыше музея посетителям подают чай из целебных трав, сваренный в самоваре на дровах, со сладостями от томских производителей.

Ценителям исторической архитектуры

Нигде в мире нет таких больших массивов ценной деревянной застройки, как в Томске. Сказочные резные терема и деревянные здания в стиле модерн делают город поистине неповторимым.

Первым знаменитым томским зданием, с которым нас познакомили, была усадьба купца Карим-бая Хамитова. Туристы и некоторые местные называют ее томским Зимним дворцом, находя в двух строениях схожие элементы.

Усадьба купца Карим-бая Хамитова в Томске. Екатерина Жолнерова. Усадьба купца Карим-бая Хамитова в Томске. Екатерина Жолнерова.

Особый интерес представляют подземные тоннели, расположенные под зданием особняка. Длина коридоров подвальных помещений 75 метров. С подземельями Карим-бая связано много легенд. До сих пор ходят слухи, что из этих помещений есть потайные ходы, связывающие усадьбу с таинственными томскими катакомбами, простирающимися на многие десятки километров.

Далее по программе одна из крупнейших университетских библиотек России — библиотека ТГУ. Местные гордятся тем, что именно здесь в 2006 году состоялась встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель.

Библиотека ТГУ. Екатерина Жолнерова.

Следующим зданием, к которому мы приехали, был изумрудный дом на улице Белинского. Ходят слухи, что, вдохновившись томскими домами, писатель Александр Волков создал сказочное произведение «Волшебник Изумрудного города». Поэтому и Томск часто называют Изумрудным городом.

Изумрудный дом на улице Белинского в Томске. Екатерина Жолнерова.

Самым красивым зданием в городе считается Дом с жар-птицами. Его жители с радостью принимают туристов в своем дворе, рассказывают об уникальности дома, а также разрешают делать памятные фото. Несколько жар-птиц с фасада здания сейчас находятся в Музее деревянного зодчества — их передали при реставрации дома.

Дом с жар-птицами в Томске. Екатерина Жолнерова.

Не менее красивое строение находится по соседству — Российско-немецкий дом. Его называют Кружевной особняк-шедевр или Дом с шатром. Зданием владел в начале прошлого века местный купец. После революции сказочный теремок был национализирован, но, к счастью, его судьба оказалась вполне благоприятной, и сейчас он может восхищать своим нарядным видом туристов и местных жителей.

Российско-немецкий дом в Томске. Екатерина Жолнерова. Российско-немецкий дом в Томске. Екатерина Жолнерова.

Последним шедевром деревянного зодчества, показанным нам, оказался Дом искусств. Он располагается в здании, являющемся памятником культуры федерального значения, где с 1911 по 1915 год жил и работал Вячеслав Шишков — знаменитый советский писатель, лауреат Сталинской премии первой степени.

Дом искусств в Томске. Екатерина Жолнерова.

После пешеходной экскурсии автобус повез гостей города по Татарской улице. Этот район считается жемчужиной исторической деревянной застройки общероссийского масштаба, он фигурирует в иностранных справочниках по деревянной архитектуре и в туристических гидах.

Также в этом районе располагается томская мечеть и дом цареубийцы Якова Юровского.

Всего в Томске более 1,5 тыс. деревянных домов самого разного статуса и возраста, большинству из них более 100−120 лет. Местами деревянная застройка сохранилась целыми улицами и кварталами.

Для верующих

У томичей существует легенда, связанная с императором Александром I.

Богородице-Алексиевский мужской монастырь в Томске. Екатерина Жолнерова. Богородице-Алексиевский мужской монастырь в Томске. Екатерина Жолнерова. Богородице-Алексиевский мужской монастырь в Томске. Екатерина Жолнерова.

В Богородице-Алексиевском мужском монастыре находятся мощи святого старца Федора. Считается, что им был не кто иной, как «умерший» от брюшного тифа император. Очевидцы свидетельствовали, что старец проявлял прекрасное знание петербургской придворной жизни и этикета, а также событий XVIII-XIX веков, знал всех государственных деятелей того периода. Старец также был хорошо осведомлен о событиях войны 1812 года и подробно рассказывал о пребывании русских войск в Париже.

Многие верующие специально приезжают в Томск для того, чтобы приложиться к мощам святого и почтить его память.

Студентам и абитуриентам

Томск — студенческая столица России. Это официально зарегистрированный в 2015 году товарный знак. Первый за Уралом университет был открыт именно здесь. Томск входит в рейтинг лучших студенческих городов мира.

Каждый восьмой житель Томска — студент. Сюда приезжают получать высшее образование студенты из 93 стран мира.

В городе шесть университетов, многие из них являются лучшими вузами страны. Например, НИ ТГУ и НИ ТПУ ежегодно входят в топ-300 лучших вузов мира и топ-10 лучших вузов России.

ТГУ. Екатерина Жолнерова.

Каждый год университеты проводят дни открытых дверей, на которые могут приехать абитуриенты со всех уголков страны и выбрать подходящее учебное заведение именно для себя.

Поклонникам национальных традиций

На фоне живописных сибирских ландшафтов активно развивается экотуризм. В городе и окрестностях царит очень теплая, гостеприимная атмосфера, привлекающая всех, кто ценит национальный сибирский колорит и исконно русские традиции.

В Томске находится самый маленький в мире памятник — лягушке-путешественнице — высотой всего 44 миллиметра.

Первое подобное место, которое нам удалось посетить, — Семилуженский казачий острог, находящийся в 20 км от Томска. Это восстановленная по облику казачьего острога XVII века крепость в селе Семилужки. Ее в 2009 году начал возводить Владимир Ильин, бывший участковый милиционер.

Семилуженский казачий острог , Томская область. Екатерина Жолнерова.

Помимо острога со сторожевыми башнями и стеной крепости здесь устроены часовня, баня, русская изба, кузница, трапезная, лабаз, колодцы и многие другие хозяйственные постройки. На территории острога туристам рассказывают истории здешних мест, предлагают посмотреть коллекцию старинных монет и посетить музей. Уникальная возможность для каждого гостя — сделать фото в старинных русских доспехах или одежде прошлых веков.

Кроме того, радушный хозяин острога на входе встречает всех посетителей с караваем, а после предлагает подержать в руках щиты и мечи, позвонить в колокола и даже выстрелить из пищали или пушки.

Семилуженский казачий острог , Томская область. Екатерина Жолнерова. Семилуженский казачий острог , Томская область. Екатерина Жолнерова. Семилуженский казачий острог , Томская область. Екатерина Жолнерова. Семилуженский казачий острог , Томская область. Екатерина Жолнерова. Семилуженский казачий острог , Томская область. Екатерина Жолнерова. Семилуженский казачий острог , Томская область. Екатерина Жолнерова.

По завершении экскурсии все гости приглашаются к большому столу выпить чай из тринадцати целебных трав. Девушки могут пройти к «месту силы» острога и попросить скорого замужества.

Затем наша группа отправилась в эстонскую деревню Березовку Первомайского района, в которой находится уникальный этнокультурный комплекс «Янов хутор».

Здесь воссоздали историю эстонцев-переселенцев, живших в деревне более ста лет назад. Экскурсовод в национальном костюме познакомила нас с территорией комплекса. На ней можно найти настоящую эстонскую ригу, летнюю крытую веранду «Мартынов двор», деревянные скульптуры, деревянные качели, мостки через пруд, мельницу, колодец-журавль, а также гостевой домик на берегу озера.

Завершается экскурсия дегустацией традиционных блюд с музыкальным сопровождением и национальными танцами.

Этнокультурный комплекс «Янов хутор», Томская область. Екатерина Жолнерова.

Томск — единственный город в России, в уставе которого научно-образовательный комплекс является градообразующей отраслью экономики. В городе расположено шесть государственных университетов.

Ситуация с пандемией в регионе

Сегодня в Томской области выявлено 7249 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Дарья Павлова,

частный гид-экскурсовод в Томске:

Во время самоизоляции кто-то перешел на удаленный режим работы, а кто-то просто остался без нее. Разрешалось выходить только до магазина и обратно. Если люди ехали на работу, то нужна была специальная справка от руководителя компании, что ты едешь на работу, а не просто катаешься или гуляешь по городу. С 18 мая ввели режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте и других местах. В этом плане было все очень строго.

Томск. Екатерина Жолнерова.

Уже позднее томичам разрешили прогулки на свежем воздухе семьями, занятия спортом на открытых площадках. Со второй половины июля было дано разрешение на открытие первых в этом сезоне летних веранд. В конце июля открылись фитнес-центры и бассейны. Кафе полноценно заработали только к середине августа, но с соблюдением социальной дистанции и других правил безопасности в условиях пандемии. А совсем недавно в Томске открыли и кинотеатры.

Дарья Павлова,

частный гид-экскурсовод в Томске:

Сегодня можно сказать, что жизнь в Томске возвращается в привычное русло. Уже разрешены мероприятия до 50 человек, проводятся экскурсии, работают музеи, театры, частные выставки, но маски по-прежнему неотъемлемый атрибут, который лучше всегда иметь при себе.

Цены в гостиницах и отелях Томска

Частный гид-экскурсовод в Томске Дарья Павлова рассказала altapress.ru о том, где в городе остановиться дешевле всего, а где дороже.

Так, по мнению Дарьи, дешевле в Томске проживание в хостеле. Стоимость от 360 рублей за ночь (размещение в 10-местном общем номере).

Томск. Екатерина Жолнерова.

Дарья Павлова,

частный гид-экскурсовод в Томске:

Хороший хостел по соотношению цены и качества — «Момент». Он совмещает в себе функции и хостела, и отеля, смотря что предпочтительнее туристу. Самое простое размещение стоит от 650 рублей за ночь. В отеле номер категории «стандарт» стоит от 2,2 тыс. рублей за двоих. Рядом железнодорожный и автовокзал.

Следующими в список Дарья включает апартаменты. Так, стоимость размещения в «Первом апарт-отеле» — 2,8 тыс. рублей за двоих. Аренда квартиры — от 1,2 до 3 тыс. рублей за ночь. Все зависит от месторасположения и инфраструктуры.

В Томске можно найти гостиницы от 2,5 тыс. рублей за ночь в двухместном номере, например в «Спорт-отеле». Есть также трехзвездочная гостиница «Абажур», в которой стоимость проживания начинается от 2,7 тыс. рублей.

В четырехзвездочных гостиницах стоимость за ночь начинается от 4,8 тыс. рублей за двухместное размещение — это отель «Гоголь» и гостиница «Бон Апарт».

Хорошие отели категории 4 звезды: Xander (от 5 тыс. рублей при двухместном размещении), «Скандинавия» (от 6,2 тыс.), «Магистрат» (от 10 тыс.). Все отели находятся близко к центру или в самом центре.

Топ-8 мест , которые нужно посетить в Томске

Профессиональный гид-экскурсовод Дарья Павлова посоветовала восемь мест, в которые нужно отправиться туристам, приехавшим в Томск, в первую очередь.