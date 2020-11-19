Как встретить незабываемый Новый год?

Любите горные лыжи, сноуборд, трассы разного уровня сложности в сочетании с мягкой и теплой погодой? Выбирайте Новый год в Сочи!

В этом году мы все учились: учились принимать ситуацию, учились корректировать планы, учились заботится о себе. А позаботится о себе и своем здоровье лучше всего на курортах России. Позвольте себе самый необычный Новый год!

Хотите ощутить настоящую зиму, с морозом, скрипучим снегом и катанием на снегоходах? И в тоже время насладиться теплом и комфортом холодными зимними вечерами? Приезжайте в Белокуриху!

Новый год в Белокурихе. Фото предоставлено ЗАО «Курорты России»

А если вы любитель и ценитель истории поколений, завораживающей атмосферы русского искусства, изысканной архитектуры в сочетании с роскошной природой — то Новый год на курортах Кавказских Минеральных Вод не оставит вас равнодушным.

Кавказские Минеральные Воды. Фото предоставлено ЗАО «Курорты России»

Вам необходим отдых душой и телом? И вас не пугает Новый год наедине с собой? Планируйте путешествие в Крым. Мягкий климат, красивейшие сказочные пейзажи, незамерзающее море подарят вам массу эмоций.

Крым. Фото предоставлено ЗАО «Курорты России»

Эксперты сервиса и туризма @kurorty_rossii рганизуют вам невероятные новогодние впечатления!

Фото предоставлено ЗАО «Курорты России»

Позвоните нам: 8−800−775−51−91. А лучше — начните создавать себе новогоднее настроение и приходите к нам в офис по адресу: г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 221Г/3

Знакомьтесь с курортами России на сайте: kurortyrossii.ru

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