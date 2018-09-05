Какая связь: как мы искали «фишки» известных городов в алтайских селах с теми же названиями

Чтобы сказать «Я был в Варшаве» или «Я гулял по Вавилону», не обязательно искать дешевые авиабилеты и пересекать тысячи километров. Оказывается, можно обойтись автомобилем и не покидать Алтайский край. Корреспондент altapress.ru Ирина Баенкова и пресс-секретарь компании «МегаФон» Юрий Варламов совершили захватывающее путешествие по алтайским деревням с заграничными названиями.

Теперь нам известно: не в каждых Каннах найдешь набережную Круазетт. На свете есть Орлеан, где не слышали джаз, зато поют хиты Григория Лепса и Ирины Аллегровой. Местных сувениров не сыщешь не только в шведском Вестеросе, но и в алтайском Вавилоне. И это далеко не все безумные открытия, которые мы сделали в нашей странной поездке.

Предыстория путешествия

Идея прокатиться по алтайским «европам» пришла в голову издателю altapress.ru Андрею Никитину (видимо, в минуту ностальгии). В далеком 1998 году, когда «электричества не было нигде», они вместе с коллегой Вадимом Вязанцевым первыми в новейшей истории установили и предали огласке удивительный факт: в Алтайском крае есть свой собственный Париж.

Естественно, журналистам захотелось увидеть этот Париж воочию (а кому не захочется). Потом выяснилось, благодаря читателям, что есть еще Вавилон, Орлеан и другие не менее интересные места. Последние сомнения развеялись: надо ехать.

#алтайевротрип altapress.ru , «МегаФон»

Съездили, написали крутой материал под названием «Галопом по Европам» в газету «Свободный курс». После этого журналисты многих других изданий шли по их следам и даже снимали кино про алтайские сельские «мегаполисы».

Спустя 20 лет altapress.ru нашел отважного партнера, который оказался готов разделить все радости пути с корреспондентом и отправиться в юбилейную «кругосветку». Им стала компания «МегаФон». Так мы с Юрой и оказались в автомобиле, мчащем по дороге из Барнаула в Варшаву.

Глава 1. Варшава: на двух берегах тишина

Ее хотели назвать Полыновкой. Но фронтовик Первой мировой решил, что звучит не очень. Он не мог забыть польскую Варшаву и подумал: отчего бы ее не создать прямо у себя на родине? Односельчане поддержали. Тоже, наверное, мыслили масштабно.

Варшава. #алтайевротрип altapress.ru , «МегаФон»

Так в 1922 году на двух берегах реки Поперечной (теперь там Змеиногорский район) появилась новая деревня — Варшава.

Если вы думаете, что эту историю рассказали нам местные жители, то ошибаетесь. Их в Варшаве еще нужно найти. Коров мы с Юрой встретили раньше, чем людей — они спокойно ходили по единственной на селе ферме. Незнакомцев напугались. Видят их, скорее всего, нечасто.

Варшава. #алтайевротрип altapress.ru , «МегаФон»

Читать далее Чего в алтайской Варшаве много, так это тишины. Слушать ее можно бесконечно, как и любоваться переливами оттенков зеленого на высокой траве, в июле она по пояс — не меньше. Варшава. #алтайевротрип altapress.ru , «МегаФон» Шумные дни деревни остались в советском прошлом: пилорама, мельница, тысяча свиней, 250 коров, бильярд, библиотека и даже водопровод. Никаких следов всего этого мы не обнаружили. Зато сегодня даже в такой глухой деревне есть сотовая связь. Мы проверили — позвонили в редакцию. Работает! Местные жители тоже ею пользуются — для них это важный канал взаимодействия с «большим миром». В поселке 10 дворов, где живут в основном пенсионеры. Есть и ребенок — один. Чтобы встретить «варшавцев» (или «варшавян»?), нам пришлось ехать на другой берег Поперечной, в самый центр. В Барнауле место встреч — дом под шпилем, а в Варшаве — скромный памятник солдатам Великой отечественной. Варшава. #алтайевротрип altapress.ru , «МегаФон» В одном из дворов мы увидели двух пожилых людей: бывшего водителя Федора, наотрез отказавшегося называть фамилию не понятно кому, и молодую пенсионерку Галину Шепелеву, которая переехала в Варшаву ухаживать за мамой. Галина Шепелева,

жительница Варшавы: Я родилась в Варшаве в 1958 году, после школы поступила учиться в Свердловск. Там и осталась жить. Когда брала отпуск, говорила, что поеду домой, в Варшаву. Многие думали, что я родилась в Польше. Алтайскую Варшаву с польской сейчас связывает, пожалуй, только красивый плакат с видом на европейскую столицу. Он наклеен на стене в заброшенном здании бывшей сельской библиотеки. Года три назад в деревню приезжали настоящие поляки — человек восемь. С ними был даже какой-то профессор. Они хотели знать: что за Варшава затерялась в алтайской степи. Варшава. #алтайевротрип altapress.ru , «МегаФон» Галины Шепелевой в те дни в деревне не было, но как все происходило она знает от односельчан. К приезду делегации тщательно готовились: глава сельсовета и района заранее приехали и предупредили о том, что ожидаются гости. У одной из пенсионерок накрыли столы, организовали по домам места для ночлега. Поляков в первую очередь интересовал вопрос, почему деревню назвали Варшавой. Но старожилов в ней уже не осталось, а те, кто живет историю не помнят. Застолье судя по всему получилось интересным — варшавские старушки пели русские песни, поляки их записывали, пели в ответ свои. На следующий день гости сфотографировались с местными у памятника и уехали. Варшава. #алтайевротрип altapress.ru , «МегаФон» Когда мы спросили, не заезжают ли в Варшаву туристы, бывший водитель Федор, кажется, на секунду подумал, что мы шутим или перегрелись на солнце (что сказал, мы написать не можем — нецензурно). Галина Шепелева,

жительница Варшавы: Редко какая машина «забежит» по старой памяти. Некоторые спрашивают, не продаст ли кто яйца. Но никто не продает — только себе кур держат. Иногда таджики заезжают, хотят купить картошку или арбузы привозят. Больше никто. Варшава. #алтайевротрип altapress.ru , «МегаФон» Мы с Юрой долго бродили по Варшаве в поисках чего-нибудь занимательного. Нашли гусей в реке, рой пчел над поляной, безлюдные улицы и ничего больше. Уже собирались уезжать, когда услышали за спиной громкий шум мотора. Обернувшись, глазам не поверили — казалось, видим мираж. По извилистой варшавской дороге быстро ехал квадроцикл. А на нем — две девочки в розовом, на вид — лет десяти. Попытка остановить нарушительниц порядка (прав-то у них точно не было) — не увенчалась успехом. Они прибавили газу и скрылись за ближайшим поворотом.

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Глава 2. Земля Вавилонская

— Вы где живете?

— В Вавилоне.

— Ничего себе!..

Вавилон, #алтайевротрип altapress.ru, «МегаФон»

Такой разговор случался или случится в жизни каждого вавилончанина, уверена глава сельсовета Елена Хорошилова. Ей нет еще и 30 лет, но она точно знает, что нужно делать для сохранения деревни.

Читать далее Елена Хорошилова,

глава Фрунзенского сельсовета ( Алейский район): Некоторые жалуются на людей. Я — нет. У меня все люди хорошие. Когда меня выбрали, мне было 28 лет. Думаю, как такая молодая буду руководить селом. Еще и не местная. У нас же больше 600 человек. Но жители Вавилона поверили, выбрали и до сих пор идут навстречу. Пишем объявление: субботник, надо выкосить кладбище. Они приходят, и мы все вместе выкашиваем. Когда с людьми идешь на контакт, они начинают верить, что деревня будет жить, не распадется. У них появляется стимул прикладывать усилия, что-то делать. Вавилон , #алтайевротрип altapress.ru , «МегаФон» Вавилон выглядит хорошо — не отнимешь. Мы добрались туда уже на закате. Аккуратные цветные домики, параллельные улочки, асфальтированные дороги, во дворах и рядом с ними — порядок. Гусята щиплют траву, теленок, набычившись, смотрит по сторонам, жители умиротворенно завершают работы по дому. «Вавилон — это красиво», — говорит нам Елена Жигулина, женщина средних лет, мама троих сыновей, настоящая патриотка своей малой родины. Вавилон , #алтайевротрип altapress.ru , «МегаФон» Она окончила строительный колледж в Барнауле с красным дипломом, могла остаться в городе, но не захотела, вернулась домой. Работала воспитателем в детском доме, завклубом, а сейчас — библиотекарь. Когда мы с Юрой напросились в гости, Елена варила компот. Но отвлеклась и согласилась пообщаться. Елена Жигулина,

жительница Вавилона: Я думаю, это название придумал какой-нибудь образованный, начитанный человек. Ну не придет же в голову крестьянину назвать деревню Вавилоном. Говорят, что здесь одним из первых жил Вавилов, в честь него и назвали деревню. Но я склоняюсь к тому, что кто-то решил просто «прикольнуться», как сейчас говорит молодежь. Это ж надо придумать такое! Кроме названия, все в Вавилоне обычно — и люди, и судьбы, говорит Елена: «Титов у нас не родился, Калашников тоже. Героев соцтруда нет. Похвалиться нечем. Люди у нас только хорошие». По ее словам, две актуальные проблемы у жителей — это борьба с сорной растительностью и попытки найти общий язык с цыганами. В последнее время их в Вавилоне появилось много, и они заметно улучшают демографическую ситуацию. Вавилон , #алтайевротрип altapress.ru , «МегаФон» Зато социальную напряженность — усиливают. Поначалу бессовестно мусорили, но убирать за собой их вроде бы приучили. Оставляют беспризорных детей — их забирает детский дом. Пугают молодежь ночами — с этим разбираются власти. Коренные вавилончане относятся к цыганам хотя и настороженно, но, кажется, совсем беззлобно. Похоже, они как герои советских фильмов, верят: «Перевоспитаем!». Варшава. #алтайевротрип altapress.ru , «МегаФон» «Вавилон — это интригующе», — говорит Антонида Стуканенко, одна из старейших жительниц села. Спокойная пожилая женщина в белом платке. Когда мы пришли, она косила траву — вручную, обычной косой. Антониде Леонидовне 70 лет, вавилончанка в третьем поколении. Ее прадед участвовал в атаке с вилами на бронепоезд белых в гражданскую войну и чудом выжил: по партизанам стреляли из пулемета, а потом уцелевших и спрятавшихся закалывали штыками. Прадед пересидел в «счастливой канаве». А прабабушка с детьми — в русской печи в избе. Вавилон , #алтайевротрип altapress.ru , «МегаФон» Антонида Стуканенко была одной из первых, кто заинтересовался происхождением названия села. Она искала значение слова «Вавилон» и в интернете. Благо связь в селе хорошая. Многие жители пользуются мобильным интернетом от «МегаФона». Говорят он самый лучший. Например, Андрей Николаев, который окончил школу в этом году и планирует учиться на токаря, в свободное время играет в World of Tanks — скорости хватает. Антонида Стуканенко,

жительница Вавилона: Я посмотрела в интернете: почему Вавилон? Узнала что это означает «извилистость». У нас есть речка. Скорее всего, это старое русло Алея. Извилистая, огибает холм. Потому и Вавилон. В вавилонском клубе висит несколько огромных стендов, их центральная часть заполнена повторяющимся слоганом: «Вавилон — это… Вавилон — это…». А вокруг него — фотографии: детей, стариков, взрослых. Много-много разных лиц. Уезжая, мы с Юрой надеялись, что в скором будущем у них будет и благоустроенный пляж, и долгожданный фельдшер в построенном специально для него доме, и отреставрированный памятник ветеранам — то немногое и важное, о чем они мечтают.

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Продолжение следует…