Какие страны могут открыться для российских туристов в июне и июле

28 мая МИД РФ дал подробное и официальное разъяснение перспектив открытия границ зарубежных государств для россиян. Обзор охватывает более 30 стран, среди которые популярные туристические направления. Журналисты портала TourDom ru изучили все имеющуюся информацию и дали прогноз, когда любители зарубежного отдыха смогут пересечь границы нашей Родины. https://www.tourdom.ru/news/mid-dal-shans-na-otkrytie-granits-s-turtsiey-gretsiey-kiprom-i-nemnozhko-s-bolgariey.html

Вообще, в МИДе предостерегли россиян от скоропалительного планирования выезда на отдых за рубеж. И это понятно: в большинстве стран сохраняется высокий уровень распространения коронавирусной инфекции.

Так или иначе, журналисты изучили релиз МИД и сделали определенные выводы.

Турция

«Отдых в Турции станет возможным после завершения санитарно-эпидемиологической сертификации туристических объектов», заявили в министерстве.

Между тем, в Турции тема тщательно прорабатывается, власти утвердили протокол безопасности, которому должны соответствовать гостиницы. А 21 мая министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что авиасообщение с Россией восстановится с середины июля.

К тому времени, по мнению экспертов, большинство гостиниц адаптируются к требованиям безопасности. И нельзя исключать перспективы налаживания туризма между Россией и Турцией в сроки, обозначенные турецким чиновником.

Турция. Altapress.ru

Болгария

Ряд других востребованных для отдыха стран находятся в самом конце памятки МИДа.

Разъяснение про Болгарию содержит указание на условия по прилете в страну: иностранцам предстоит заполнять декларации с подтверждением отсутствия заражения коронавирусом и давать согласие на то, что в случае заболевания лечение они будут оплачивать сами. «Восстановление турпотока из России до настоящего времени не обсуждалось», — говорится в официальном релизе МИД.

Собеседники TourDom.ru усмотрели в этом «окно возможностей» для начала переговорного процесса с Болгарией по открытию границ.

Греция. Фото предоставлено компанией «Авиафлот»

Греция

Посвященный Греции абзац начинается с указания на факт значимости туриндустрии в экономике: «доходы от туризма составляют до трети ВВП страны». Кроме того, содержится ссылка на дату запуска туристической инфраструктуры — это произойдет 15 июня.

«Открытие внешних границ будет проходить на двусторонней основе с теми государствами, где острота ситуации с коронавирусом снижается. Имеется в виду проводить выборочное тестирование приезжающих», — отмечается в сообщении МИД.

Это тоже можно расценивать как позитивный посыл — Греция одна из стран ЕС, где число заболевших ковидом было минимальным, и правительство заявило о намерении тестирования пассажиров по прилете.

Кипр. Фото предоставлено ГК «Авиафлот».

Кипр

Самый обнадеживающий прогноз складывается по Кипру: «В отношении России ситуация может проясниться во второй половине июня», — прямо указано в послании ведомства.

С 9 по 20 июня аэропорты станут принимать граждан из 19 государств. При въезде туристам будет необходимо предъявить справку об отсутствии коронавируса.

Наромним, ранее в Белокурихе сообщили, что будут принимать отдыхающих при наличии у них справки об отсутствии коронавируса и контактов с инфицированными.