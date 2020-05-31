Какие страны могут открыться для российских туристов в июне и июле

Вообще, в МИДе предостерегли россиян от скоропалительного планирования выезда на отдых за рубеж. И это понятно: в большинстве стран сохраняется высокий уровень распространения коронавирусной инфекции.
Так или иначе, журналисты изучили релиз МИД и сделали определенные выводы.
Турция
«Отдых в Турции станет возможным после завершения санитарно-эпидемиологической сертификации туристических объектов», заявили в министерстве.
Между тем, в Турции тема тщательно прорабатывается, власти утвердили протокол безопасности, которому должны соответствовать гостиницы. А 21 мая министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что авиасообщение с Россией восстановится с середины июля.
К тому времени, по мнению экспертов, большинство гостиниц адаптируются к требованиям безопасности. И нельзя исключать перспективы налаживания туризма между Россией и Турцией в сроки, обозначенные турецким чиновником.
Болгария
Ряд других востребованных для отдыха стран находятся в самом конце памятки МИДа.
Разъяснение про Болгарию содержит указание на условия по прилете в страну: иностранцам предстоит заполнять декларации с подтверждением отсутствия заражения коронавирусом и давать согласие на то, что в случае заболевания лечение они будут оплачивать сами. «Восстановление турпотока из России до настоящего времени не обсуждалось», — говорится в официальном релизе МИД.
Собеседники TourDom.ru усмотрели в этом «окно возможностей» для начала переговорного процесса с Болгарией по открытию границ.
Греция
Посвященный Греции абзац начинается с указания на факт значимости туриндустрии в экономике: «доходы от туризма составляют до трети ВВП страны». Кроме того, содержится ссылка на дату запуска туристической инфраструктуры — это произойдет 15 июня.
«Открытие внешних границ будет проходить на двусторонней основе с теми государствами, где острота ситуации с коронавирусом снижается. Имеется в виду проводить выборочное тестирование приезжающих», — отмечается в сообщении МИД.
Это тоже можно расценивать как позитивный посыл — Греция одна из стран ЕС, где число заболевших ковидом было минимальным, и правительство заявило о намерении тестирования пассажиров по прилете.
Кипр
Самый обнадеживающий прогноз складывается по Кипру: «В отношении России ситуация может проясниться во второй половине июня», — прямо указано в послании ведомства.
С 9 по 20 июня аэропорты станут принимать граждан из 19 государств. При въезде туристам будет необходимо предъявить справку об отсутствии коронавируса.
Наромним, ранее в Белокурихе сообщили, что будут принимать отдыхающих при наличии у них справки об отсутствии коронавируса и контактов с инфицированными.