Карибский карантин: семь тысяч российских туристов застряли на Кубе

Все зарубежные туристы, находящие на Кубе, изолированы до дня своего отъезда из-за коронавируса, сообщил премьер-министр карибского государства Мануэль Марреро Крус.

«Всем туристам, находящимся в отелях, необходимо будет находиться в изоляции <…>, они не могут покинуть отель», — цитирует политика ТАСС.

На данный момент на острове находятся примерно 32 тыс. граждан других государств, семь тысяч из них — россияне.

Ограничение касается и туристов, которые снимают частное жилье, а не номера в отелях. Но такие туристы будут переведены в гостиницы.

Власти карибского государства объявили о закрытии въезда в страну с 24 марта, пишет ura.ru. Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, на острове обнаружено 35 инфицированных Covd-19.