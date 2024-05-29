Карликовый лес и все времена года за один день. Почему стоит увидеть алтайскую долину Актру

В 1938 году в долине Актру появился один из первых альплагерей СССР. С этого момента место стало магнитом для туристов и альпинистов. Здесь снежные барсы, озера на высоте гор, карликовый лес. А еще можно увидеть все времена года за один день. Вот несколько фактов об этой долине.