Карликовый лес и все времена года за один день. Почему стоит увидеть алтайскую долину Актру

- Актру — красивое ущелье горного узла Биш-Иирду. В 1938 году здесь начал работать один из первых альплагерей Советского Союза.
- Название Актру или Ак-Тура с южно-алтайского переводится как «белый дом». В долине есть несколько ледников, которые выглядят как белые дома. Кстати, ледник Актру (Малый и Большой) — один из самых крупных на Алтае, его толщина достигает 360 метров.
- В долине реки Актру установлен памятник альпинистке Галине Афанасьевой, которая в 1998 году поднималась по легкому маршруту на Кызылташ со школьниками. Она отправилась в разведку одна и сорвалась с горы.
Памятник Галине Афанасьевой, долина Актру.
ru.wikipedia.org/Obakeneko
- Большой популярностью пользуется Голубое озеро, которое располагается на высоте 2840 метров в отрогах ледника Большой Актру. Температура воды здесь даже летом составляет около +3 градусов.
- Еще одна достопримечательность — Купол трех озер. Эта вершина находится выше 3500 метров. С нее открывается панорамный вид, в том числе и на Белуху. Чтобы подняться сюда, необходимо отметиться в спасательном отряде МЧС и досконально знать маршрут восхождения.
- Также можно посетить Долину гномов, в которой растут кустарники и карликовые деревья. Лес находится в горах недалеко от озера Сачки.
- С 2019 года в ущелье Актру для всех желающих открылась виа феррата — скальный участок, оборудованный для путешественников без навыков скалолазания. Маршрут проложен по одному из красивейших каньонов Юго-Восточного склона вершины Кызылташ. Там есть смотровые площадки и места для отдыха.
- Здесь можно наблюдать уникальные климатические условия, которые меняются в зависимости от высоты. В долине Актру можно увидеть все четыре времени года за один день.
- Добраться сюда можно по Чуйскому тракту: до села Курай или Кызыл-Таш. Далее пересесть на автомобили УАЗ и ЗИЛ и ехать до «Перевалки», а затем до альплагеря Актру.
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