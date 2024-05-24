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День в истории

Волшебные камешки, маркетинг с «агентами». Как и зачем первые туристы хлынули в Белокуриху

Почти 100 лет назад родился Анатолий Мельников, которому Барнаул полюбился с первого спектакля. Когда он вырос, то стал здесь чиновником, занялся озеленением города, проложил асфальт, привез из Чехословакии трамваи и троллейбусы. И это еще не все.

Курорт "Белокуриха"
Курорт "Белокуриха"
vk.com/kraevedaltay
  • Точную дату «рождения» курорта Белокуриха назвать невозможно, поскольку крестьяне, которые обнаружили здесь минеральные источники в 17 веке, не зафиксировали свою находку письменно.
  • По легенде казак Данила Белокуров хотел оживить свою невесту и бросил волшебный камешек в траву. Родник брызнул. Омыл Дуняшино лицо, и девушка ожила, улыбнулась. Остальные камешки Данила разбросал рядом, и пробились новые теплые ключи. Так и возникли целебные источники.
Курорт &quot;Белокуриха&quot;. Ванный корпус. 1915 год.
Курорт "Белокуриха". Ванный корпус. 1915 год.
vk.com/kraevedaltay
  • Благодаря исследователю Алтая Степану Гуляеву о белокурихинских источниках узнал весь мир: в 1867 году он опубликовал о них статью в газете «Томские губернские ведомости».
  • За год до публикации Гуляев начал исследовать минеральные источники Алтайского горного округа и познакомился с крестьянином Семеном Казанцевым – а тот рассказал, что нашел такой источник в Новобелокурихе.
  • В 1868 году Гуляев осмотрел источники, убедился сам и убедил жителей села в исключительной пользе этой воды, установил крест и по своим чертежам, построил деревянный барак для 17-ти ванн.
  • Очень быстро исследователь популяризировал лечебную воду: его «агенты» привозили ее в Барнаул и раздавали бесплатно. Так народ хлынул в Белокуриху.
Общий вид на курорт &quot;Белокуриха&quot;.
Общий вид на курорт "Белокуриха".
vk.com/kraevedaltay
  • После устройства ванного корпуса Гуляев передал источники под эксплуатацию Казанцеву, который брал с больных по 5 копеек за ванну с обычной водой, и по 10 – с подогретой. После его смерти источники перешли местному крестьянскому обществу.
  • В 1920 году белокурихинские минеральные ключи национализировали и передали директору «курорта Белокуриха» Немшанову. К 1930 году на курорте оборудовали колодцы для источников и построили новый корпус на 28 ванн, процедурное здание.

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