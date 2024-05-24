Волшебные камешки, маркетинг с «агентами». Как и зачем первые туристы хлынули в Белокуриху

- Точную дату «рождения» курорта Белокуриха назвать невозможно, поскольку крестьяне, которые обнаружили здесь минеральные источники в 17 веке, не зафиксировали свою находку письменно.
- По легенде казак Данила Белокуров хотел оживить свою невесту и бросил волшебный камешек в траву. Родник брызнул. Омыл Дуняшино лицо, и девушка ожила, улыбнулась. Остальные камешки Данила разбросал рядом, и пробились новые теплые ключи. Так и возникли целебные источники.
Курорт "Белокуриха". Ванный корпус. 1915 год.
vk.com/kraevedaltay
- Благодаря исследователю Алтая Степану Гуляеву о белокурихинских источниках узнал весь мир: в 1867 году он опубликовал о них статью в газете «Томские губернские ведомости».
- За год до публикации Гуляев начал исследовать минеральные источники Алтайского горного округа и познакомился с крестьянином Семеном Казанцевым – а тот рассказал, что нашел такой источник в Новобелокурихе.
- В 1868 году Гуляев осмотрел источники, убедился сам и убедил жителей села в исключительной пользе этой воды, установил крест и по своим чертежам, построил деревянный барак для 17-ти ванн.
- Очень быстро исследователь популяризировал лечебную воду: его «агенты» привозили ее в Барнаул и раздавали бесплатно. Так народ хлынул в Белокуриху.
Общий вид на курорт "Белокуриха".
vk.com/kraevedaltay
- После устройства ванного корпуса Гуляев передал источники под эксплуатацию Казанцеву, который брал с больных по 5 копеек за ванну с обычной водой, и по 10 – с подогретой. После его смерти источники перешли местному крестьянскому обществу.
- В 1920 году белокурихинские минеральные ключи национализировали и передали директору «курорта Белокуриха» Немшанову. К 1930 году на курорте оборудовали колодцы для источников и построили новый корпус на 28 ванн, процедурное здание.
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