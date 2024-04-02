2 апреля
﻿
День в истории

От гробницы Невского до Турн-и-Таксиса. Как Змеиногорский рудник понравился австрийскому князю и что было потом

Altapress.ru рассказывает, как аристократы заинтересовались Змеиногорским рудником и получили на него «исключительные» права, как война подорвала это сотрудничество, как женщины махали кирками на руднике, и как его затопило водой.

Работники Колыванстроя.
Работники Колыванстроя.
vk.com/kunststadt/Ольга Патрушева.
  • В начале 20 века Алтай привлек внимание Турн-и-Таксиса – австрийского князя из древнего аристократического рода Римской Империи.
  • В 1905 году Кабинет передал Змеиногорский район в концессию компании «А. Турн-и-Таксис и доктор Жаннэ» на 60 лет.
  • Первые 20 лет у Турн-и-Таксиса были «исключительные» права на эксплуатацию рудных богатств Змеиногорского района – прочие компании не могли претендовать на их освоение.
План, фасад и разрез сереброплавильного завода в Змеиногорском руднике, 1859 г.
План, фасад и разрез сереброплавильного завода в Змеиногорском руднике, 1859 г.
library.altspu.ru
  • В те годы на змеиногорском предприятии аристократа ежегодно добывали более 229 кг золота. Компания лидировала на Алтае.
  • Срок работы компании «А. Турн-и-Таксис и доктор Жаннэ» на Алтае оказался меньше, чем определялось договором с Кабинетом. С началом Первой мировой войны разрыв контракта с князем был предопределен и в 1914 году он передал право на Змеиногорскую концессию Русской горнопромышленной корпорации.
  • Русская горнопромышленная корпорация почти сразу увеличила добычу золота до 448,5 кг. Но сгорела золотоплавильная фабрика, и в 1915 году добыча упала до 352 кг, а в 1916-м – до 282 кг рудного золота.
  • В июле 1916 года на Змеиногорских золотых рудниках работали 390 человек, а в августе – уже 262. Во время войны на рудниках работали и женщины.
  • В 1920-1930-е годы на Змеиногорских рудниках добывала барит концессия «Лена-Голдфилдс».
  • В 1997 году после прекращения откачки воды рудник был окончательно затоплен. Сегодня его поверхность – это пустырь, по которому проходит насыпная автодорога.
Демонтаж серебряной пирамиды (изголовья раки) в 1922 году, фотограф Булла.
Демонтаж серебряной пирамиды (изголовья раки) в 1922 году, фотограф Булла.
ru.wikipedia.org
  • Кстати, из змеиногорского серебра изготовили гробницу Александра Невского, которая сейчас находится в Эрмитаже. Она весит 1,5 тонны и обошлась царской казне в 80 тыс. рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость