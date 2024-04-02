От гробницы Невского до Турн-и-Таксиса. Как Змеиногорский рудник понравился австрийскому князю и что было потом

- В начале 20 века Алтай привлек внимание Турн-и-Таксиса – австрийского князя из древнего аристократического рода Римской Империи.
- В 1905 году Кабинет передал Змеиногорский район в концессию компании «А. Турн-и-Таксис и доктор Жаннэ» на 60 лет.
- Первые 20 лет у Турн-и-Таксиса были «исключительные» права на эксплуатацию рудных богатств Змеиногорского района – прочие компании не могли претендовать на их освоение.
План, фасад и разрез сереброплавильного завода в Змеиногорском руднике, 1859 г.
library.altspu.ru
- В те годы на змеиногорском предприятии аристократа ежегодно добывали более 229 кг золота. Компания лидировала на Алтае.
- Срок работы компании «А. Турн-и-Таксис и доктор Жаннэ» на Алтае оказался меньше, чем определялось договором с Кабинетом. С началом Первой мировой войны разрыв контракта с князем был предопределен и в 1914 году он передал право на Змеиногорскую концессию Русской горнопромышленной корпорации.
- Русская горнопромышленная корпорация почти сразу увеличила добычу золота до 448,5 кг. Но сгорела золотоплавильная фабрика, и в 1915 году добыча упала до 352 кг, а в 1916-м – до 282 кг рудного золота.
- В июле 1916 года на Змеиногорских золотых рудниках работали 390 человек, а в августе – уже 262. Во время войны на рудниках работали и женщины.
- В 1920-1930-е годы на Змеиногорских рудниках добывала барит концессия «Лена-Голдфилдс».
- В 1997 году после прекращения откачки воды рудник был окончательно затоплен. Сегодня его поверхность – это пустырь, по которому проходит насыпная автодорога.
Демонтаж серебряной пирамиды (изголовья раки) в 1922 году, фотограф Булла.
ru.wikipedia.org
- Кстати, из змеиногорского серебра изготовили гробницу Александра Невского, которая сейчас находится в Эрмитаже. Она весит 1,5 тонны и обошлась царской казне в 80 тыс. рублей.
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