11 марта
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Две башенки, «тесто» для стен. Чем примечательна кузница барнаульской «Спички»

Altapress.ru рассказывает, насколько уникальной была кузница бывшего сереброплавильного завода: она походила на замок, кирпичи для каждого фасада были разного размера. Сейчас здание, как и весь архитектурный ансамбль, в плачевном состоянии. Владельцев обязали провести противоаварийные работы до 1 сентября. А когда-то здесь хотели сделать культурный центр.

Западный фасад кузни сереброплавильного завода в Барнауле, 1992 год.
Западный фасад кузни сереброплавильного завода в Барнауле, 1992 год.
Барнаул. Юбилейные даты.
  • Кузницу Барнаульского сереброплавильного завода построили в 1784 году. Ее, как и весь ансамбль предприятия, проектировали первые архитекторы Алтая: Молчанов, Иванов, Попов, а также горный инженер Лаулин.
  • Кузница выглядела необычно. У нее было две башенки-входа: одна вела в кузницу, другая — в лабораторию. К сожалению, после наводнения 1793 года постройка утратила прежний вид: она уже представляла собой одноэтажное кирпичное здание с двухскатной крышей.
Общий вид Барнаульского сереброплавильного завода. Рисунок 1785-1992 годы.
Общий вид Барнаульского сереброплавильного завода. Рисунок 1785-1992 годы.
barnaul.org
  • Фундамент кузницы был сделан из камня с гранитными блоками. Стены выкладывали красными глиняными кирпичами на известковом растворе. Кстати, на каждом фасаде — разный размер кирпичей.
  • Наиболее ранней частью постройки можно считать фундамент и цокольную часть. Они могли быть созданы еще в конце 18 века — о чем свидетельствует отделка чугунными плитами.
  • Назначение здания все время менялось: оно было кузницей, сереброразливочной, пробирной, слесарной, лабораторией, жилой квартирой, частью лесопильного завода, цехом ширпотреба спичечной фабрики.
  • Неоднократные реконструкции и ремонты в течение двухсот лет изменили фасады и планировку кузницы. А вот северо-восточное крыло здания не изменилось — осталось таким же, как на чертеже второй половины 18 века, подписанном Кузьмой Фроловым.
Южный фасад кузни сереброплавильного завода в Барнауле, 1992 год.
Южный фасад кузни сереброплавильного завода в Барнауле, 1992 год.
Барнаул. Юбилейные даты.
  • В 1995 году здание кузницы, как и всего ансамбля завода, признали памятником архитектуры федерального значения.
  • Сейчас здание кузницы почти разрушено. Хотя с 2015 года на бывшем сереброплавильном заводе проводят ежегодные субботники, и есть даже планы создать на его территории культурный центр.
Юго-западная сторона кузни Барнаульского сереброплавильного завода, 2008 год.
Юго-западная сторона кузни Барнаульского сереброплавильного завода, 2008 год.
Барнаул. Юбилейные даты.
  • Недавно владельцев памятника привлекли к административной ответственности за отсутствие работ по сохранению архитектурного ансамбля. Алтайохранкультура обязала их провести противоаварийные работы до 1 сентября 2024 года.

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