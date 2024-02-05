Сибирский модерн «в лапу». Каким был барнаульский дом с башенкой, на месте которого теперь — ТЦ

Справка

Деревянные дома тогда строили «в лапу» и «в чашу». Первый вариант был экономнее, поскольку для формирования угла дома концы бревен зарубали снизу и сверху и средней частью накладывали друг на друга. При рубке углов «в чашу» в бревнах делали выемку. При укладке у дома получалась выступающая часть угла. Этот тип рубки углов дороже, но теплее, устойчивее и долговечнее.