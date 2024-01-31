Прихотливая рыбка, загадочный сейф. Что мы знаем об одном из крупнейших поселков России — алтайской Тальменке

Altapress.ru рассказывает, как беглые крестьяне из Тобольского уезда создали в сибирском лесу поселение, назвали его в честь тайменя и понемногу богатели, обслуживая Сибирский тракт. А еще был у одного местного купца загадочный сейф, но это не точно.