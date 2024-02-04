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Вам «оба» или «обе», а может просто «об»? Почему реку Обь назвали именно так и при чем тут иранцы

Altapress.ru рассказывает о разных версиях возникновения названия Оби — самой длинной реки России, которой, по подсчетам ученых, не менее 33 млн лет. Спойлер: однозначного ответа нет.

Деревянный речной вокзал у Оби.
Деревянный речной вокзал у Оби.
Барнаул. Юбилейные даты

  • По одной из версий, имя реки Обь связано со словом «обе» — две. Так, эту версию поддерживает историк Данил Дегтярев. При этом краевед считает, что под «обе» имелись ввиду не Бия и Катунь, о которых «русские в XIV веке не знали», а два русла Оби в низовьях — Обь и Малая Обь.

«Русские говорили «Обь», имея в виду оба этих русла, мыслили их как единое целое, как одну реку», — комментирует историк.

  • Имя Обь упоминается в новгородской летописи в 1364 году. А местность, прилегающая к нижнему течению реки, названа в ней Обдор.

  • Древние обитатели нижнего и среднего течения Оби — березовские и сургутские остяки – дали ей имя Ас, а нарымские остяки называли ее Ема, Еме, Эме. Ненцы, обитающие в приустьевом участке реки, называли Обь Саля-ям, что значит «мысовая река».

  • Есть также мнение, что имя Обь происходит от тюркских слов опкун — быстрина реки и обун — волна.

Деревянный Речной вокзал с видом на Обь.
Деревянный Речной вокзал с видом на Обь.
Барнаул. Юбилейные даты

  • Еще одно объяснение имени Оби дал в 1891 году казанский профессор Иван Смирнов. Алтайский ученый Алексей Эбель также ориентируется на труд Смирнова — «Пермяки». В нем автор указывает на «пермяцкие» названия гидронимов, оканчивающихся на «-ва» («река») как в среднем течении бассейна Оби, так и само название Оби как Обва (но без предположений о самом «об-» в этом названии).

  • Сибирский ученый Алексей Малолетко в своей книге «Палеотопонимика» дал еще два варианта происхождения названия реки Обь. По одной версии Обь — это коми-термин «снег», «снежный сугроб», а Обдор — «место у Оби», а может быть, даже «место у снега». По другой — автор склоняется к иранскому варианту: «об» — «вода».

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