В особняке самых щедрых барнаульских купцов откроют ресторан и гостиницу — что мы знаем об этой семье

Особняк на ул. Льва Толстого в Барнауле, который принадлежал купцам и меценатам Суховым, решили отреставрировать. Altapress.ru рассказывает, какими были самые щедрые купцы Барнаула, как они подарили городу электрические лампочки, шикарную обувь, церковь, еду и новые учебные заведения.