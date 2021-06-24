Гостиница «Империал». Пятая история о том, как Барнаул лишается обаяния, а жители этого не замечают

«Империал» — это деревянная гостиница постройки 1910 года. Некто Кузнецов был владельцем здания и построил его на собственные деньги, а вот кто был архитектором — неизвестно. Находился «Империал» на том месте, где сейчас стоит ТЦ «Воскресенье».
Само название «Империал» говорит о том, что до революции это было довольно престижное место. А после здание стало точкой «притяжения» исторических событий. Во время гражданской войны, когда партизанская красная армия Мамонтова заняла Барнаул в 1919 году, в бывшей гостинице размещался штаб.
Здание «Империала» было ярким примером традиционного сибирского деревянного зодчества с элементами модерна. Его отличительные черты — неправильные пропорции, башенки и много деревянной резьбы.
В 1926 году именно в «Империале» останавливался всемирно известный художник и путешественник Николай Рерих. Он проезжал через краевую столицу на пути в Центрально-Азиатскую экспедицию. Позже гостиницу закрыли, и здание стало общежитием учительского института. А в 1950-х в этом доме поселились обычные барнаульцы.
К концу 90-х «Империал» был не в лучшем состоянии. Его начали реставрировать уже как памятник, все расходы взял на себя барнаульский предприниматель Иван Сергиенко. Здание разобрали и практически построили заново, но в 1997 году гостиница сгорела. Многие уверены, что виной всему — поджог, но официально эта версия не подтвердилась.
Историк и краевед Данил Дегтярев рассказывает, что после пожара остатки «Империала» «тихой сапой» разобрали и через несколько лет построили на этом месте торговый центр.
«ТЦ „Воскресенье“ — это своего рода памятник денежным нулевым: по архитектурному решению, по отношению к историческому контексту. Как доказательство недальновидности такого подхода — сейчас ТЦ стоит полупустой и в целом не очень хорошо себя чувствует на этом месте», — считает руководитель архитектурного бюро MVDA Максим Максименко.
Однако архитектор уверен: не стоит надеяться на то, что торговый центр снесут ради восстановления памятника. О подобных прецедентах в России он не слышал.
Министерство культуры отказывается признавать здание утраченным и настаивает на его воссоздании. Поэтому на бумаге «Империал» все еще существует: он числится среди памятников архитектуры.
В 2018 году, после долгих лет молчания, снова заговорили об утраченном здании. «Политсиб.ру» писал, что «Империал» могут восстановить на другом месте. Об этом на круглом столе в «Сибирской медиагруппе» заявила ведущий специалист отдела культурного наследия Алтайохранкультуры Елена Кабанова.
Данил Дегтярев объясняет, что, так как «Империал» — здание деревянное, его восстановление было бы относительно недорогим. Дело в том, что такой дом можно без проблем построить из современных бревен, ведь они сейчас такие же, как и сто лет назад. Ключевое слово здесь — «относительно»: историк предполагает, что возведение гостиницы будет стоит десятки, если не сотни миллионов рублей.
А кирпичное дореволюционное здание уже нереально воспроизвести в точности. Потому что кирпич, характер кладки, скрепляющий раствор — все другое. Так что можно только создать имитацию, и она будет стоить еще дороже.
Так или иначе, после высказывания Алтайохранкультуры в 2018 году «дело» «Империала» не двинулось с места. Ничего не слышно ни об экспертизе, ни об инвесторах, зато на бумаге гостиница все так же прекрасна.
Что дальше
Это пятая из семи историй об упущенных возможностях, и они, конечно, нагоняют тоску. Но архитектор и историк добавляют, что эти ошибки еще можно исправить, хотя бы частично. А новых потерь — не допустить. Да, для этого понадобятся немалые средства и запрос общественности. Но, если первого пока нет, может, попробуем организовать второе?