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1000 пирожков, славное завещание. Как в Барнауле появился приют в честь дочери Николая II и что там теперь

Altapress.ru рассказывает, как совладелица Иткульского винокуренного завода Евдокия Судовская основала приют для девочек-сирот, где ежедневно выпекали более 1000 пирожков, и как один чиновник завещал заведению солидную долю своего капитала.

Мариинский детский приют для девочек-сирот. 1960-е гг.
Мариинский детский приют для девочек-сирот. 1960-е гг.
Барнаул. Юбилейные даты.

  • Двухэтажное кирпичное здание будущего Мариинского приюта для девочек-сирот изначально построили как жилое в конце XIX века. Оно принадлежало барнаульской купчихе Евдокии Судовской. Постройку возвели в эклектичном стиле — типичном для Барнаула 19 века.

  • В 1896 году Евдокия Судовская основала в этом здании Мариинский детский приют и содержала его на свои средства. Свое название заведение получило в честь дочери императора Николая II — княжны Марии Николаевны.

Совладелица Иткульского винокуренного завода Евдокия Судовская.
Совладелица Иткульского винокуренного завода Евдокия Судовская.
Барнаул. Юбилейные даты.

По одной из версий, приют начал свою работу раньше: уже в 1885 году в нем проживали 12 девочек, содержание каждой обходилось в 49 рублей 73 копейки, в 1887 году — 18 девочек, с содержанием 45 рублей 70 копеек.

  • Капитал, пожертвованный Судовской на приют, составил 14195 рублей.

  • В Мариинском приюте ежедневно готовили более 1000 пирожков, которые покупали служащие разных городских учреждений.

  • Однажды одна из воспитательниц подхватила инфекцию, и готовить пирожки там сразу прекратили. Также у приюта перестали заказывать рукоделия, — об этом писала газета “Жизнь Алтая” в 1914 году.

  • Бывший чиновник главного управления Алтайского округа Александр Горяев завещал почти весь свой капитал местным учебным заведениям и Мариинскому приюту.

  • В 1914 году приют посещал томский губернатор Владимир Дудинский.

  • Во второй половине 18 века на месте Мариинского приюта располагалась усадьба горного механика, изобретателя паровой машины — Ивана Ползунова. В ней он прожил 13 лет.

Мариинский детский приют для девочек-сирот.
Мариинский детский приют для девочек-сирот.
Барнаул. Юбилейные даты.

  • С конца 1970-х на месте Мариинского детского приюта находится турагентство «Турист».

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