1000 пирожков, славное завещание. Как в Барнауле появился приют в честь дочери Николая II и что там теперь

В 1896 году Евдокия Судовская основала в этом здании Мариинский детский приют и содержала его на свои средства. Свое название заведение получило в честь дочери императора Николая II — княжны Марии Николаевны.

Двухэтажное кирпичное здание будущего Мариинского приюта для девочек-сирот изначально построили как жилое в конце XIX века. Оно принадлежало барнаульской купчихе Евдокии Судовской. Постройку возвели в эклектичном стиле — типичном для Барнаула 19 века.

По одной из версий, приют начал свою работу раньше: уже в 1885 году в нем проживали 12 девочек, содержание каждой обходилось в 49 рублей 73 копейки, в 1887 году — 18 девочек, с содержанием 45 рублей 70 копеек.