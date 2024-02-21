1000 пирожков, славное завещание. Как в Барнауле появился приют в честь дочери Николая II и что там теперь

-
Двухэтажное кирпичное здание будущего Мариинского приюта для девочек-сирот изначально построили как жилое в конце XIX века. Оно принадлежало барнаульской купчихе Евдокии Судовской. Постройку возвели в эклектичном стиле — типичном для Барнаула 19 века.
-
В 1896 году Евдокия Судовская основала в этом здании Мариинский детский приют и содержала его на свои средства. Свое название заведение получило в честь дочери императора Николая II — княжны Марии Николаевны.
По одной из версий, приют начал свою работу раньше: уже в 1885 году в нем проживали 12 девочек, содержание каждой обходилось в 49 рублей 73 копейки, в 1887 году — 18 девочек, с содержанием 45 рублей 70 копеек.
- Капитал, пожертвованный Судовской на приют, составил 14195 рублей.
-
В Мариинском приюте ежедневно готовили более 1000 пирожков, которые покупали служащие разных городских учреждений.
-
Однажды одна из воспитательниц подхватила инфекцию, и готовить пирожки там сразу прекратили. Также у приюта перестали заказывать рукоделия, — об этом писала газета “Жизнь Алтая” в 1914 году.
-
Бывший чиновник главного управления Алтайского округа Александр Горяев завещал почти весь свой капитал местным учебным заведениям и Мариинскому приюту.
-
В 1914 году приют посещал томский губернатор Владимир Дудинский.
-
Во второй половине 18 века на месте Мариинского приюта располагалась усадьба горного механика, изобретателя паровой машины — Ивана Ползунова. В ней он прожил 13 лет.
-
С конца 1970-х на месте Мариинского детского приюта находится турагентство «Турист».
Самое важное - в нашем Telegram-канале