«Сразу напрягся». Какие дома в Барнауле, по мнению историка, сносить никак нельзя — фотоподборка

Как пишет барнаульский историк Данил Дягтярев, из-за того, что кварталы между улицами Анатолия и Партизанской, переулками Циолковского и Ядринцева хотят застраивать, он «сразу напрягся». Ведь это родной район, который ему дорог с детства.
Также барнаулец знает на этом участке немало ценных и эстетически привлекательных построек. Он считает, что их необходимо сохранить и отреставрировать.
Какие здания, по мнению Данила Дегтярева, нельзя сносить:
- Здание бывшей Краевой станции юных туристов по ул. Пролетарской, 164.
- Кирпичный жилой дом по ул. Интернациональной, 162.
- Деревянный дом по ул. Интернациональной, 153.
- Все (или почти все) дома по четной стороне улицы Анатолия от дома №152 до №164.
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