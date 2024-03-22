Полицейский патруль, железный коридор. Что происходит у рассыпающейся барнаульской «сталинки» — фоторепортаж

Стоит отметить, что разрушается не только это здание, но и соседние. Потихоньку «рассыпаются» дома на проспекте Строителей, 2, и проспекте Ленина, 85.
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19 марта у дома на проспекте Строителей, 4 в Барнауле обрушилась кирпичная кладка и фасад на двух балконах. Из-за риска обвала на территории здания ввели режим повышенной готовности. Корреспондент altapress.ru побывал на месте.
Стоит отметить, что разрушается не только это здание, но и соседние. Потихоньку «рассыпаются» дома на проспекте Строителей, 2, и проспекте Ленина, 85.
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