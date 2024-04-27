Фотолетопись долгостроя. Каким успел побывать художественный музей в Барнауле за 12 лет

Реконструкцию художественного музея на площади Октября в Барнауле снова приостановили — на этот раз из-за проблем в проектно-сметной документации и влияния санкций. История долгостроя длится уже 12 лет, так что фотографий успело скопиться немало. Altapress.ru делится некоторыми из них.