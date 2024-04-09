Мрамор, первый ночной клуб, Машков на открытии. Каким был бийский кинотеатр «Алтай» и как его теперь сносят

- Кинотеатр «Алтай» открылся в Бийске в январе 1983 года. Вообще, его должны были построить и сдать двумя годами ранее, но не успели. Это было типовое здание, поэтому у «Алтая» есть «брат-близнец» в Барнауле — кинотеатр «Мир».
- «Алтай» был одним из самых технически оснащенных в крае. А еще там были мраморные колонны, мозаичные полы, много стекла, стали и света. Первыми посетителями кинотеатра стали его же строители.
- В день первого показа в кинотеатре не было ни одного свободного места из 800. А смотрели тогда киножурнал «Шагай, моя страна!» и «Владивосток, год 1918».
- В кинотеатре выступали Мария Шукшина, Аристарх Ливанов, Михаил Евдокимов, Георгий Бурков, Людмила Зайцева. Позже в «Алтае» даже открыли культурно-развлекательный центр, — но и кино продолжали показывать.
Кинотеатр "Алтай" в Бийске.
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- В 1990-х о кинотеатре забыли. Но в 2001 году его попытались реанимировать: сохранили кинозал и установили в нем новую стереосистему. На открытии обновленного «Алтая» показывали фильм Ридли Скотта «Гладиатор».
- В нулевых в «Алтае» арендовали площади брендовые магазины. Также там открыли первый ночной клуб в Бийске — Turbo Diesel.
- В 2003 году в здании произошел пожар: полностью сгорел экран, уникальная система «звук вокруг», пострадал зрительный зал.
- После пожара кинотеатр довольно быстро восстановили, а первой премьерой стал фильм Владимира Машкова «Папа». Режиссер лично побывал на открытии «Алтая» и разрезал красную ленту. В честь открытия устроили фейерверк.
- С приходом в Бийск кинотеатра нового типа — «Планета кино» в 2006 году, — здание «Алтая» опустело вновь. Сегодня кинотеатр сносят. На его месте планируют построить 16-этажный жилой дом.
Старший брат-близнец кинотеатра "Алтай" - кинотеатр "Мир" в Барнауле.
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Средний брат-близнец кинотеатра "Алтай" - кинотеатр "Россия" в Рубцовске.
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