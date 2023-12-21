«Аленка», документалки, уютные балкончики. Чем когда-то был знаменит обшарпанный «Дом науки и техники» в Барнауле

- «Дом инженерно-технических работников» (ДИТР), больше известный барнаульцам как «Дом науки и техники», построили на рубеже 1940-1950 годов. Площадь здания — 2036,30 кв. метров.
- Здание на Ленина, 94 когда-то было украшением квартала. Жители города помнят его лучшие времена и, кажется, по-прежнему любят.
«Этот домик первоначально назывался ДИТРом. Мы из школы иногда бегали в тамошнюю библиотеку», — вспоминает барнаулец Юрий Лашко в соцсети «Одноклассники».
Барнаул, пр. Ленина, 94.
ОК. Барнаул. Юбилейные даты. — библиотека № 17 ЦБС Барнаул.
- В 1959 году в «Доме инженерно-технических работников» из аппаратной смотрели фильмы.
«Мой папа был киномехаником и по клубам показывал фильмы. Здесь — научно-документальные. Любимый ДИТР! Папа мне из буфета ДИТРа приносил шоколад «Аленка», — рассказывает жительница Барнаула Ирина Кочергина.
- Старожилы помнят ДИТР как «Дом науки и техники» — он открылся здесь в 1963-м. В тот год страна запустила в космос два пилотируемых корабля и станцию на Марс, сумевшую пролететь больше 100 млн км.
- Вероятно, до 1967 года на втором этаже «Дома науки и техники» располагались жилые помещения. Об этом нам говорят, например, балкончики со стороны двора и торцов, не характерные для административных зданий.
- В 1990-х часть помещений здания сдавали в аренду. В 2000-х на Ленина, 94 квартировало агентство недвижимости и пункт приема-утилизации радиодеталей, а также загадочная «школа родителей» и косметический салон.
Барнаул, пр. Ленина, 94. Объект культуного наследия.
Altapress.ru
- В нулевых в здании расположился Алтайский ЦНТИ. Центр научно-технической информации собирал и пропагандировал передовой опыт, инновации и достижения в науке и технике. База данных у ЦНТИ была огромной: фонды включали более 11 млн документов.
- Бывшее здание «Дома науки и техники» — не только образец, но и памятник советской монументальной архитектуры. Сейчас оно находится в плачевном состоянии и требует капитального ремонта.