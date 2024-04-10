10 апреля
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Жизнь

В Барнауле через суд пытаются снести памятник культуры

Дом, который хотят снести находится на ул. Ленина, 94. Он был построен еще в 1950-х годах. Информация о соответствующем иске размещена в картотеке краевого арбитражного суда.

Здание на ул. Ленина, 94.
Здание на ул. Ленина, 94.
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Это здание уже давно пребывает в ветхом состоянии и реставрировать его никто не собирается. Поэтому мэрия Барнаула обратилась в суд, чтобы решить вопрос.

В сентябре 2023 года Арбитражный суд обязал московский Центр по обеспечению деятельности казначейства России отремонтировать строение.

В результате Центр по обеспечению деятельности казначейства России попытался также через суд передать его Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. Агентство должно было выступать ответчиком в этом деле.

Но региональный Арбитражный суд оставил иск без движения по техническим причинам. Также причиной послужило отсутствие необходимых документов в адрес ответчика.

Напомним, что здание было построено в 1950-х годах. В нем находился Дом инженерно-технических работников, позже – Дом науки и техники и центр научно-технической информации. Строение начали сдавать в аренду в 1990-х.

Ранее сообщалось, что барнаульское придорожное кафе «У Григорича» снесут в начале мая.

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