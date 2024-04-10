Кафе разберут не позже первой декады мая — именно в это время строители продолжат прокладывать тоннельную часть развязки.
Новый объект, в который планируют переместить кафе, расположен в непосредственной близости и уже построен.
Снос здания дорожного сервиса «У Григорича» связан с тем, что кафе попадает под пятно застройки полосы движения развязки.
Ранее мы писали, что легендарное кафе «У Григорича», которое должно было переехать в соседний комплекс еще до Нового года, продолжает обслуживать посетителей на прежнем месте.
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