10 апреля
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Жизнь

Барнаульское придорожное кафе «У Григорича» снесут в начале мая

В связи с продолжением строительства развязки на пересечении со Змеиногорским и Южным трактами, здание придорожного кафе «У Григорича» демонтируют, сообщает региональное Министерство транспорта.

Кафе «У Григорича» работает на прежнем месте.
Кафе «У Григорича» работает на прежнем месте.
Дмитрий Лямзин

Кафе разберут не позже первой декады мая — именно в это время строители продолжат прокладывать тоннельную часть развязки.

Новый объект, в который планируют переместить кафе, расположен в непосредственной близости и уже построен.

Снос здания дорожного сервиса «У Григорича» связан с тем, что кафе попадает под пятно застройки полосы движения развязки.

Ранее мы писали, что легендарное кафе «У Григорича», которое должно было переехать в соседний комплекс еще до Нового года, продолжает обслуживать посетителей на прежнем месте.

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