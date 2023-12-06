6 декабря
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Спирт ведрами, женщина «у руля». Кто и как открыл на Алтае первый винокуренный завод

Altapress.ru рассказывает, как купец Бадьин четыре года ждал разрешения на строительство Иткульского винокуренного завода, как его жена щедро жертвовала деньги на строительство церкви и приюта, а предприятие все перевыполняло и перевыполняло норму.

Иткульский спиртзавод, основан в 1868 году.
Иткульский спиртзавод, основан в 1868 году.
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  • В начале 19 века винокуренных заводов на Алтае не было. После отмены крепостного права, в 1863 году, купец Григорий Бадьин начал переписку с разными инстанциями, чтобы получить разрешение на строительство предприятия. Только спустя четыре года ему дали положительный ответ.
  • В 1868 году в селе Соколово Зонального района запустили Иткульский винокуренный завод. Под него выделили 14 гектаров земли.
Выкурка самогона, 1920 год.
Выкурка самогона, 1920 год.
Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом.
  • Совладельцем завода стал отставной чиновник Константин Платонов.
  • Уже на следующий год винокуренный завод произвел 55 тысяч ведер спирта, при максимально разрешенной выкурке в 50 тысяч. К 1880-му выкурка достигла 95 тысяч ведер, а в 1890-е — 200 тысяч.
  • Первые корпуса винокуренного завода были деревянными, рядом размещалась водокачка, которая подавала воду из пруда. При заводе имелись амбары, кузница, казармы для рабочих, кирпичный сарай, бондарня, две бани.
  • Бадьин умер в 1872 году, и его доля перешла вдове Евдокии Ивановне. Вскоре она вышла замуж за чиновника Судовского и компания получила название «Платонов и Судовская».
Коллектив завода, начало 20 в.
Коллектив завода, начало 20 в.
Иткульский спиртзавод.
  • Иткульский винокуренный завод был единственным на Алтае. В середине 1880-х компания имела 10 оптовых складов, 46 питейных заведений и по одному ренсковому погребу в Барнауле и Бийске.
  • Судовская была меценаткой — на ее деньги в 1894 году у Барнаулки построили женский монастырь. Также винозаводчица построила женский приют для сирот. После ее смерти завод полностью перешел Платоновым.
Иткульский спиртзавод, производство.
Иткульский спиртзавод, производство.
Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом.
  • На Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 году в Нижнем Новгороде владельцев завода наградили дипломом «За развитие винокуренного производства в отдаленных местах России». Численность рабочих на заводе колебалась от 50 до 100 человек.
  • В 1902 году в Западной Сибири ввели государственную монополию на производство и торговлю водкой, поэтому владельцы частных винокуренных заводов сдавали спирт на государственные склады. В 1914 году после введения «сухого закона» завод законсервировали. Потом открыли, а в 1923 закрыли снова. В 1925 году предприятие вновь заработало в полную силу — когда советские власти пересмотрели роль спиртного в социалистическом обществе и сняли ограничения на выпуск алкоголя.
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