Спирт ведрами, женщина «у руля». Кто и как открыл на Алтае первый винокуренный завод

- В начале 19 века винокуренных заводов на Алтае не было. После отмены крепостного права, в 1863 году, купец Григорий Бадьин начал переписку с разными инстанциями, чтобы получить разрешение на строительство предприятия. Только спустя четыре года ему дали положительный ответ.
- В 1868 году в селе Соколово Зонального района запустили Иткульский винокуренный завод. Под него выделили 14 гектаров земли.
Выкурка самогона, 1920 год.
Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом.
- Совладельцем завода стал отставной чиновник Константин Платонов.
- Уже на следующий год винокуренный завод произвел 55 тысяч ведер спирта, при максимально разрешенной выкурке в 50 тысяч. К 1880-му выкурка достигла 95 тысяч ведер, а в 1890-е — 200 тысяч.
- Первые корпуса винокуренного завода были деревянными, рядом размещалась водокачка, которая подавала воду из пруда. При заводе имелись амбары, кузница, казармы для рабочих, кирпичный сарай, бондарня, две бани.
- Бадьин умер в 1872 году, и его доля перешла вдове Евдокии Ивановне. Вскоре она вышла замуж за чиновника Судовского и компания получила название «Платонов и Судовская».
Коллектив завода, начало 20 в.
Иткульский спиртзавод.
- Иткульский винокуренный завод был единственным на Алтае. В середине 1880-х компания имела 10 оптовых складов, 46 питейных заведений и по одному ренсковому погребу в Барнауле и Бийске.
- Судовская была меценаткой — на ее деньги в 1894 году у Барнаулки построили женский монастырь. Также винозаводчица построила женский приют для сирот. После ее смерти завод полностью перешел Платоновым.
Иткульский спиртзавод, производство.
Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом.
- На Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 году в Нижнем Новгороде владельцев завода наградили дипломом «За развитие винокуренного производства в отдаленных местах России». Численность рабочих на заводе колебалась от 50 до 100 человек.
- В 1902 году в Западной Сибири ввели государственную монополию на производство и торговлю водкой, поэтому владельцы частных винокуренных заводов сдавали спирт на государственные склады. В 1914 году после введения «сухого закона» завод законсервировали. Потом открыли, а в 1923 закрыли снова. В 1925 году предприятие вновь заработало в полную силу — когда советские власти пересмотрели роль спиртного в социалистическом обществе и сняли ограничения на выпуск алкоголя.