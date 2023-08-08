На Алтае солидный юбилей отмечает один из старейших спиртзаводов, выдержавший немало потрясений

В нынешнем году Иткульскому спиртзаводу исполняется 155 лет — дата солидная. Одно из старейших предприятий в Алтайском крае пережило революции, перестройки и мощные финансовые кризисы. Пройдя несколько лет назад через процедуру банкротства, спиртзавод практически с нуля начал возвращать утерянные позиции. Как это — восстать из пепла и вновь ожить, читайте в материале altapress.ru.

С чего все начиналось

Винокуренный завод в деревне Соколово на берегах реки Уткуль (Иткуль) учрежден потомственным дворянином, бывшим служащим Уральского горного правления и Алтайского горного правления Константином Платоновым и барнаульским купцом Григорием Бадьиным.

Производство постоянно совершенствовалось. В конце 1880-х был смонтирован перегонный аппарат непрерывного действия немецкой фирмы «Ильгес, Мюллер и Ко», а в 1895 году — паровой двигатель и динамо-машина. Она давала ток не только на завод, но и в село.

Винокурня в Соколове изначально стояла особняком — в европейской части России спирт получали преимущественно из картофеля или свеклы и только в сезон урожая.

Иткульский завод использовал в качестве сырья зерно, поэтому процесс выгонки продолжался круглый год.

К началу XX века здесь выпускали более 300 тыс. ведер спирта ежегодно. С тех времен, например, сохранилась и дореволюционная солодовня. Ее используют до сих пор, но уже переоборудованную по современным стандартам.

После войны предприятия Сибири стали опорной базой для восстановления экономики СССР. Завод в селе Соколово то резко наращивал обороты, то практически снижал их до нуля, как это было в годы антиалкогольной компании.

Современные годы спокойными тоже не были. Из последних потрясений — финансовый кризис 2018 года, когда предприятие впервые за долгое время сработало в убыток. Вслед за этим последовали многомиллионные претензии и банкротство. Казалось, что на этом можно поставить точку.

Что есть сейчас

В декабре 2019 года Иткульский завод выкупила компания Marussia Beverages (Маруся Бевереджес), для которой предприятие с 2010 года выпускалj премиальную водку. Инвестор заключил мировое соглашение с кредиторами и обязался выплатить все долги. Так банкротство предприятия и его неминуемый крах были остановлены.

Иткульский спиртзавод отмечает солидный юбилей. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод отмечает солидный юбилей. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод отмечает солидный юбилей. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод отмечает солидный юбилей. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом.

Производство

Сохранение исконных традиций производства стало главной задачей новых собственников.

В теории, получение спирта выглядит просто: зерно сельхозкультур (пшеница, просо, ячмень или рожь) измельчают, добавляют к нему дрожжи, ферменты для расщепления крахмала и запускают процесс брожения.

Для снижения себестоимости и увеличения скорости производства некоторые спиртзаводы используют в качестве фермента порошкообразную или жидкую смесь микробиологического синтеза (по-простому, химию).

На Иткульском спиртзаводе все иначе. Предприятие с 1868 года по сей день придерживается старинного метода соложения зерна. В результате создается натуральный фермент полностью природного происхождения — солодовое молочко.

Согласно исследованиям за 2021 год, в России есть всего три завода, которые производят солодовый спирт в том или ином количестве, но только на Иткуле вся водка изготавливается исключительно на его основе.

Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом.

Полный цикл

Еще одна особенность алтайского предприятия — замкнутость цикла. Тут не только вырабатывают спирт, но и на территории самого завода добывают высококачественную артезианскую воду и получают водку. Подобных примеров в нашей стране — единицы.

Причем в процессе производства не остается никаких отходов: углекислый газ, высвобожденный в процессе брожения сусла, продается и используется при выпуске газированных напитков. А переработанная барда является отличным высокобелковым кормом. Ее у завода покупают животноводческие комплексы.

Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом.

Надежный работодатель

В настоящий момент на Иткульском заводе работают порядка 350 человек. В их числе есть потомственные сотрудники, семьи которых поколениями трудились на предприятии на протяжении 100 – 150 лет.

Татьяна Бин трудится на заводе больше двух десятилетий купажистом-фильтровщиком. Она — яркий пример династийности. В свое время на Иткульском спиртзаводе работали ее бабушка и дедушка, мама и папа, а также брат. Теперь ее коллегами стали дочь и зять.

Николай Бобков — еще один представитель трудовой династии Иткуля. На спиртзавод он пришел в 1987 году в углекислотный цех, где работает и по сей день. Династия Бобковых в общей сложности отдала предприятию более 100 трудовых лет.

Бин Татьяна Владимировна, купажист-фильтровщик 4 разряда купажного отделения водочного производства. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Бобков Николай Васильевич, аппаратчик получения углекислоты, наполнитель баллонов 4 разряда углекислого цеха. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Ботт Ирина Владимировна, директор по продажам. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Валисова Наталья Викторовна, аппаратчик перегонки и ректификации спирта 5 разряда браго-ректификационное отделение спиртового цеха. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Жданов Виталий Андреевич, главный механик ремонтно-механического участка. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Иванов Александр Сергеевич, слесарь-ремонтник 5 разряда ремонтно-механического участка. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Клюкина Ольга Юрьевна, исполнительный директор. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Колпакова Зарина Олеговна, начальник отдела кадров. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Машаров Константин Сергеевич, главный инженер. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Михайлов Евгений Валентинович, инженер-технолог спиртового производства. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Носкова Валентина Васильевна, главный бухгалтер. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Спиридонова Галина Николаевна, солододробильщик 3 разряда солодового отделения спиртового производства. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Фефелов Владимир Митрофанович, каменщик 4 разряда ремонтно-строительного участка. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Сотрудник завода. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Сотрудники завода. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Сотрудник завода. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом. Сотрудник завода. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом.

Социальная ответственность

На предприятии отмечают: какая бы техника ни работала на заводе, ею все равно управляет человек, житель Соколова. Как ни крути, его будущее во многом зависит от спиртзавода.

Так уже исторически сложилось: Иткуль — центр села, его сердце и душа. Предприятие — главный вдохновитель и организатор всего, что происходит в этом прекрасном месте. За что люди не перестают говорить спасибо. «Иткуль — это не просто работа. Это наша жизнь» — один из девизов предприятия.