Только движение вперед. Как старейший завод на Алтае встретил свой юбилей

В конце июля в селе Соколово Зонального района прошел грандиозный праздник. Так его жители отметили 155-летие градообразующего предприятия — Иткульского спиртзавода. С полудня и до самого вечера на центральной площади побывали сотни людей, многие из которых были отмечены наградами.

Хотелось бы поздравить всех работников завода с юбилеем. 155 лет — большая дата, история, традиции, которые удалось сохранить с момента открытия. Желаю предприятию только движения вперед, а каждому из работников и всем жителям села — здоровья, счастья и мирного неба над головой, — сказал во время официального награждения начальник Алтайпищепрома Александр Большаков.

Старейший завод на Алтае, «Иткуль», отметил свой юбилей. Фото: Ирина Пергаева.

Вместе с исполнительным директором спиртзавода Ольгой Клюкиной он наградил 78 сотрудников предприятия, внесших весомый вклад в развитие «Иткуля».

Награждение сотрудников предприятия, внесших весомый вклад в развитие «Иткуля». Фото: Ирина Пергаева. Награждение сотрудников предприятия, внесших весомый вклад в развитие «Иткуля». Фото: Ирина Пергаева. Награждение сотрудников предприятия, внесших весомый вклад в развитие «Иткуля». Фото: Ирина Пергаева. Награждение сотрудников предприятия, внесших весомый вклад в развитие «Иткуля». Фото: Ирина Пергаева. Награждение сотрудников предприятия, внесших весомый вклад в развитие «Иткуля». Фото: Ирина Пергаева.

Свою почетную награду получила и сама Ольга Юрьевна. Заводу она посвятила 25 лет жизни. Начинала трудовой путь техником-химиком и даже была единственным за 155-летнюю историю предприятия женщиной-главным инженером.

Ольга Клюкина,

исполнительный директор Иткульского спиртзавода:

Много всего было за 25 лет, что я работаю на заводе — автоматизация спиртового цеха, строительство цеха переработки барды, строительство нового розливного цеха, огромные объемы, финансовый успех, а потом была не очень приятная история, обернувшаяся настоящим шоком. Но в конце тоннеля забрезжил луч света, появились люди, которые поверили, что у завода есть перспективы. Спасибо нашей материнской компании Marussia Beverages Rus за новую надежду.

Генеральный директор Иткульского спиртзавода и компании Marussia Beverages Rus (Маруся Бевереджис РУС) Юрий Тинт отметил главное достижение последних лет.

Главное, что мы вместе отмечаем 155-летний юбилей с улыбками, когда как в 150-летний юбилей было не до улыбок. Сейчас впереди у завода и всего села Соколово — перспективное будущее, много планов. Уверен, что нас всех вместе ждет успех, — сказал со сцены Юрий Тинт.

На протяжении всего дня на главной площади села гремел праздник, работали детские площадки, развлекательные зоны, проходила музыкальная программа. На сцене выступали зажигательные коллективы.

Такого грандиозного шоу Соколово еще не видело. Вечером в небе над селом раздались залпы праздничного салюта.