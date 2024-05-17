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Туризм

Обитель «земляных зайчиков». Почему стоит увидеть самый неприступный алтайский водопад

Более 100 лет назад на Алтае вследстсвие землетрясений образовался большой каскадный водопад — Учар. В 2011 году его внесли в список самых труднодоступных достопримечательностей России. А еще здесь проживает загадочный «земляной зайчик», который может прибрать к лапкам ваш провиант. До 20 июня самый неприступный алтайский водопад будет еще и «запретным», но потом его можно будет увидеть.

Водопад Учар.
Водопад Учар.
ru.wikipedia.org
  • Учар с южноалтайского переводится, как «летящий» или «неприступный». Каскадный водопад располагается на реке Чульча в Алтайском заповеднике. Он самый большой в Республике: высота падения —160 метров.
  • Впервые водопад Учар (Чельче) в своем дневнике упомянул исследователь Алтая Виктор Верещагин в 1905 году. Сам ученый этот водопад не видел.

«Большой водопад на Чельче недалеко от ее устья, говорят, представляет непреодолимое препятствие», — писал Верещагин.

  • Есть версия, что происхождение водопада связано с 11-бальными Кузнецкими землетрясениями в 1898 и 1903 году.

Водопад Учар.
Водопад Учар.
vk.com/altzapovednik/Светлана Усанова/Татьяна Акимова/Елена Шевелева/Мирослава Сахневич/Марьяна Лукашева/
  • В 1981 году о водопаде рассказали туристы, и на следующий год в горы отправилась экспедиция, чтобы изучить его. Заодно достопримечательности дали современное название — Учар.
  • Чуть более 10 лет назад к Учару проложили туристический маршрут. Идти по нему рекомендуют лишь физически выносливым людям.
  • В 2011 году ассоциация туроператоров России внесла водопад Учар в список «5 самых труднодоступных достопримечательностей России».
Путь к водопаду Учар.
Путь к водопаду Учар.
vk.com/altzapovednik/Светлана Усанова/Татьяна Акимова/Елена Шевелева/Мирослава Сахневич/Марьяна Лукашева/
  • В окрестностях водопада можно встретить необычное животное — емуранку. Оно представляет собой что-то среднее между сусликом и тушканчиком. В словаре Даля зверек емуранка толкуется как «земляной зайчик». Также его коварством местные объясняют туристам внезапное исчезновение их провианта.
  • Чтобы добраться до водопада, нужно попасть на южный берег Телецкого озера на катере. К устью Чульчи можно доехать на автотранспорте, затем переправиться через реку и пройти к водопаду по горной экотропе «Водопад Учар».

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