Обитель «земляных зайчиков». Почему стоит увидеть самый неприступный алтайский водопад

Более 100 лет назад на Алтае вследстсвие землетрясений образовался большой каскадный водопад — Учар. В 2011 году его внесли в список самых труднодоступных достопримечательностей России. А еще здесь проживает загадочный «земляной зайчик», который может прибрать к лапкам ваш провиант. До 20 июня самый неприступный алтайский водопад будет еще и «запретным», но потом его можно будет увидеть.