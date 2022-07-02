Кемпинги для домов на колесах появятся в Алтайском крае

В крае создадут около 15 кемпингов вдоль Чуйского тракта и федеральной трассы А-322 до границы с Казахстаном.
Евгений Дешевых,
начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности:
По нормативу обеспеченности мы давно уже перевыполнили показатели или максимально приблизились к этому. Тем не менее в ближайшие два года планируем создать ещё 15 объектов. Акцент будет сделан на площадках для автотуристов и караванеров, путешествующих на автодомах. В этой части нам еще есть над чем поработать.
По словам чиновника, в крае есть уже около 950 объектов придорожного сервиса. Сюда включены заправки, станции техобслуживания, гостиницы, кафе, площадки для отдыха. По этому показателю Алтайский край является одним из лидеров по России.