Кемпинги для домов на колесах появятся в Алтайском крае

В крае создадут около 15 кемпингов вдоль Чуйского тракта и федеральной трассы А-322 до границы с Казахстаном.

По нормативу обеспеченности мы давно уже перевыполнили показатели или максимально приблизились к этому. Тем не менее в ближайшие два года планируем создать ещё 15 объектов. Акцент будет сделан на площадках для автотуристов и караванеров, путешествующих на автодомах. В этой части нам еще есть над чем поработать.