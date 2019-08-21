Китайцам покажут Алтайский край за бюджетные деньги

Власти Алтайского края устроят для китайских туроператоров и журналистов из Китая осенний тур по региону. Им презентуют санатории и дадут наиболее «полную и корректную информации о туристских ресурсах», говорится в документах на сайте госзакупок.

Обойдется такой пресс-тур почти в 300 тысяч рублей. Деньги на поездку выделяют из краевого бюджета. Начальная цена была около 318 тыс. рублей, но компания «Азимут-Трэвел» предложила оказать услугу за 269,9 тыс. рублей и получила контракт.

Гости из Китая пробудут в Алтайском крае не менее четырех дней. Они встретятся с туроператорами Алтайского края и увидят красоты Белокурихи, Смоленского, Алтайского и Целинного районов.

Также в условиях контракта обеспечение трехразового питания иностранцев. В документе опубликовано приблизительное меню.

Так, на завтрак китайским гостям подадут кашу, круассаны, чай и йогурт, на обед — щи, «оливье», овощную смесь, тефтели, компот и пирожное. На ужин их будет ждать салат «Русская красавица, мясо по-французски и чай. Во время путешествия по Алтаю гостям предложат конфеты, печенья и чай с алтайским бальзамом (безалкогольным).

Кроме того, на память делегация получит подарки: термостаканы и наборы с медом и чаем.

В ответ китайские журналисты должны будут написать не менее четырех публикаций про Алтайский край с фотографиями.

Весь пресс-тур должен сформировать позитивный имидж Алтайского края как всесезонного, благоприятного для туризма региона России.