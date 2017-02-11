Кладбище, бандиты и мистика: добравшийся до Барнаула путешественник рассказал, как обойти мир без денег

В мае 2019 года Антон Шангин отправился в кругосветку из Читы. Преодолев почти 4 тыс. км, он сносил несколько пар кроссовок, успел переночевать на кладбище и участвовал в спасработах. В беседе с altapress.ru молодой человек рассказал, как можно пройти путь без денег и что самое главное в любом путешествии.

С чего все начиналось

— Сам я из Читы, но учился на механико-математическом факультете в Новосибирском государственном университете и никак не мог написать диплом. В школе был отличником, а здесь скатился до троек в зачетке, начал переживать и не понимал, чего хочу.

Выходом из ситуации стало скорочтение и различные мнемотехники. Также помогли интеллектуальные ментальные карты. Этот наглядный ассоциативный конспект позволяет легко планировать и ничего не упустить.

Благодаря таким знаниям окончил вуз и стал гораздо продуктивнее. За несколько дней написал книгу «Я — манипулятор», в последние годы учу других людей, провожу марафоны по развитию памяти, мышления и интеллекта. Придумал свой авторский тренинг и начал активно читать лекции. Также периодически путешествовал автостопом вместе с друзьями, погрузился в этот мир и вскоре понял, что хочу чего-то большего.

Антон Шангин. Анна Зайкова.

Почему отправился в кругосветку

— Знакомый рассказал о парне, который дошел пешком от Самары до Москвы. В этот момент в голове сложилась картинка, и я понял, что могу пойти еще дальше, совершив кругосветное путешествия из Читы в Читу.

Моя цель — выход из зоны комфорта для того, чтобы познать этот мир и себя, добиться каких-то значимых результатов. Хочется показать мой путь людям и доказать, что нет ничего невозможного. Выступаю за эффективность, рассказываю о методиках, которые упрощают жизнь.

Путешествовать можно без копейки в кармане, тебя всегда накормят и приютят. Выброси меня в одних трусах посреди поля в Сибири — вскоре я уже буду загорать на пляже в Крыму и не париться. С точки зрения социума я лодырь, но ведь благодаря моим советам люди меняют себя и мир вокруг. Думаю, что это самое главное.

Антон Шангин. vk.com/dvisli.

Я работал на стройке, играл на гитаре в метро, был аниматором, но это не приносило радость. Особой подготовки перед кругосветкой не было, просто взял и 6 мая покинул Читу. С собой захватил спальный мешок, книги, одежду, телефон, зарядку и немного еды. Денег и четкого плана у меня не было. Только мечта за несколько лет совершить кругосветное путешествие. Не претендую на рекорды, одна из целей — идти и кайфовать.

Первый день в дороге

— Сначала страха не было, только мандраж. Но с ним справлялся, понимая, что всегда могу вернуться обратно, никакого принуждения нет. Захочу и в любой момент сяду на попутку, которая едет в другую сторону.

По дороге из Читы поймал курицу, что было символично, сам ведь тоже сбегал из курятника. Через 20 километров ощутил тоску, понимая, что позади родной дом, а впереди — неизвестность. Родственница скинула песню со словами: «Может, я и не герой такой крутой. Но в глазах моих по-прежнему горит огонь». Послушал ее и заплакал. Но сразу же нашел в себе силы двигаться дальше.

Антон Шангин. vk.com/dvisli.

Многие знакомые первое время прикалывались надо мной и говорили, что я — второй Конюхов. Тогда поразило такое массовое неприятие. Самое забавное, что в итоге нашлись и те, кто составил компанию. Несколько десятков километров со мной прошли трое друзей.

Типичные пешие будни

— В идеале как можно чаще стараюсь ночевать в населенных пунктах у кого-нибудь дома или рядом с заправками и кафе. Если начну замерзать в спальнике, то просто зайду в здание.

А когда остаюсь на ночь в палатке, то просыпаюсь часов в пять утра. Внутри часто бывает холодно, поэтому долго не полежишь. После пробуждения захожу в ближайшую кафешку — умываюсь, чищу зубы и делаю зарядку. Немного работаю, затем завтракаю и отправляюсь в путь. В среднем в день прохожу 20−30 километров, уже полностью сносил две пары кроссовок.

Антон Шангин. vk.com/dvisli. Антон Шангин. vk.com/dvisli. Антон Шангин. vk.com/dvisli. Антон Шангин. vk.com/dvisli. Антон Шангин. vk.com/dvisli. Антон Шангин. vk.com/dvisli. Антон Шангин. vk.com/dvisli. Антон Шангин. vk.com/dvisli. Антон Шангин. vk.com/dvisli. Антон Шангин. vk.com/dvisli. Антон Шангин. vk.com/dvisli.

Почти всегда меня угощают работники кафе и обычные местные жители. В рюкзаке есть мед и крупы, все это — подарки.

90% людей, которые мне встречались, были добры и выручали. Когда шел до Красноярска, то мне помогали даже бандиты: приютили, подарили одежду и пожелали удачного пути. Также участвовал в спасработах в Красноярске, колол дрова и помогал таскать уголь. За все это часто получал деньги, чего вполне хватало на жизнь. А один раз даже немного был сиделкой для парня, который, к сожалению, не мог ходить.

Ночевки на кладбище , заводе и в администрации

— Все самое необычное со мной случалось ночью. Днем ведь мало интересного — иду и иду, а в темное время суток приходится спать в разных необычных условиях. Например, в одном из сел отдыхал в здании администрации, а потом поругался с чиновниками, потому что им что-то не понравилось.

Помню, что летом, когда спал у трассы, в нескольких метрах от моего ночлега проехала машина, слетевшая с дороги. А однажды ночевал на стульях в кафе, рядом сидела путана. К ней то и дело приставали дальнобойщики, она хотела отдохнуть и посылала их матом. Та еще история.

Также спал на асфальтовом заводе, у железнодорожных путей под стук колес, под телегой и в стогу. Знаете, вполне удобно.

Но, конечно, больше всего запомнилась экстремальная ночевка на кладбище в населенном пункте между Улан-Удэ и Иркутском. Мы с другом Сашей подумали, что там безопаснее всего, укутались в спальники и легли между оградками рядом с могилами.

Антон Шангин. Анна Зайкова.

Старался уснуть как можно быстрее и не думать о том, где нахожусь. Ночью меня разбудил Саша и сказал, что рядом кто-то ходит. К счастью, показалось. А на рассвете прогремел громкий крик ворон, вот это на самом деле было жутко.

Сон в упаковке из-под стиральной машинки

— Когда на улице похолодало, оказалось, что я совсем не готов к такой погоде. От первого снега прятался в упаковке от стиральной машинки, которую отдала знакомая, но это не помогало, все равно насквозь промок.

Никогда не забуду первую ночь в лесу — без костра и палатки. Давно хотелось перебороть страх и остаться один на один с природой. Залез в спальник и спрятался в двухметровом пакете. Засыпая, на всякий случай в одной руке держал фонарик, а в другой — нож.

Антон Шангин. Анна Зайкова.

Проснулся в 5 утра весь мокрый, зажег горелку и выпил чай из трав. Просыхать начал только к обеду, когда солнце стало светить сильнее. С тех пор решил ночевать у людей. Делал это вплоть до Новосибирска.

Босые прогулки и опасный сплав на плоту

— Пожалуй, самый необычный способ путешествия для меня — покорение реки. Долго сомневались, но решили с другом Александром покорить Селенгу. Собрали плот из пивных кег. Многие нас отговаривали и утверждали, что река очень опасна и может погубить. Но, как оказалось, это были только слухи.

Мы плыли 70 километров и не ощутили никаких сложностей. Был лишь один момент, когда вода действительно бурлила. Испугались, но вскоре поняли, что ничего страшного в этом нет, и просто наслаждались сплавом. Получилось смешно и эмоционально, повторил бы еще раз! Кроме того, позднее провел 10 минут в ледяной Ангаре, хотел заплыть дальше, но не разрешило МЧС.

Антон Шангин. Анна Зайкова.

Встреча с шаманом , который шел «изгонять Путина»

— Об Александре Габышеве (общественный деятель, оппозиционер, называющий себя шаманом-воином. — Прим. ред.) узнал в начале своего путешествия и захотел встретиться с ним и поговорить. К тому же это был хороший вариант получить еще больше подписчиков. Пришлось отклониться от своего маршрута и поехать к шаману автостопом. Путь занял около тысячи километров.

Александр показался мне довольно агрессивным человеком. Наше общение закончилось, когда я сказал, что тоже хочу что-то поменять, но мирным путем. В этот момент шаман от меня закрылся и говорил о войне, оружии и изгнании бесов. Сначала он даже согласился на то, чтобы я переночевал рядом, но потом сказал, чтобы я уходил.

Что думает о Барнауле

— Я здесь в первый раз, город очень понравился. У вас много гостеприимных и позитивных людей, которые предлагали бесплатно переночевать у них, кормили, хотели помочь со снаряжением. В других местах не всегда меня принимали так же тепло.

Барнаул понравился мне и с точки зрения архитектуры. Особенно уютно и красиво в центре, впечатлил Нагорный парк, мост через Обь, крупные буквы с названием города. В ближайшие дни похожу по городу, чтобы постараться увидеть еще больше интересных мест.

Антон Шангин. Анна Зайкова.

Советы начинающим путешественникам

— Ничего не бояться и понимать, что все проблемы решаемы. Главное — верить в себя и общаться с другими людьми. Думаю, что лучше всего отправляться в путь с какой-то миссией, а не просто так. С другой стороны, в путешествии ради самого пути нет ничего плохого. Также всегда важно осознавать, что человек, готовый помочь, найдется всегда. Все зависит от убедительности вашей речи.

Куда отправиться дальше

— В Бийск, Горно-Алтайск, Белокуриху и Омск, а затем — в Москву. Также хочу побродить по Европе, сплавать в Англию, спуститься в Африку и побывать в Австралии. Остается накопить, спланировать и заняться вопросом виз.

О ценности времени Порой приходится долго разговаривать с людьми, которые предоставляют мне кров. Думаю, что это не очень продуктивно, ведь можно сделать что-то полезное. Да и обмен выходит не слишком равноценным, поэтому стремлюсь проводить в гостях не слишком много времени. О людях, которые удивили Неподалеку от Читы жил в семье, где было много детей, но почти не было условий. Был поражен, когда узнал, что они приносят воду из реки, даже колонки нет. А в другом месте встретилась 30-летняя женщина, которая не умела читать и писать, но при этом воспитывала троих детей. Она нигде не работала, получала пособия и жила за счет этого.