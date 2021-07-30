Клевый клев. Где порыбачить неподалеку от Барнаула

Платные водоемы
Пруд Авиатор
Оплата тут фиксированная за вход и переменная за рыбу, которую вы забираете с собой. Здесь можно рыбачить с поплавочной удочкой и спиннингом, каждая следующая снасть оплачивается отдельно.
Поймать можно как карпа или карася, так и более редких белых амуров, сомов и зеркальных карпов. На месте можно арендовать снасти и купить приманку: кукурузу, червей, жмых.
Рыбалка для семейной пары здесь обойдется в 750 рублей, ребенку до 14 лет — бесплатно.
На территории есть мангальная зона, душевые, баня и шезлонги.
Водоем Оазис
Расположен в получасе езды от Барнаула у села Санниково. Здесь организована платная парковка и кемпинг и обещается тишина. А также улов в виде амура, карася, карпа, окуня, сазана, судака, толстолобика и щуки. Говорят, что здесь даже попадаются экземпляры более 7 килограмм.
Оплата — 400 рублей в сутки с автомобиля.
Раздолье 22
Вариант для тех, кто любит комфорт. Здесь и трехместные электрофицированные домики с печным отоплением и кухней — 1,5 тыс. за сутки. И парковка со стоянкой лодок и круглосуточной охраной. Также есть баня и беседки.
Находится все это в 70 километрах от Барнаула, между селом Новообинцево и Шелаболихой.
Ловится все, что живет в Оби. Часто попадается щука.
Сорочий Лог
Водохранилище в Первомайском районе, в 45 км от Барнаула. Оплата составляет 150 рублей с рыбаков и 100 рублей с отдыхающих. На территории есть столики с лавочками и туалеты.
Водоем подойдет как для любителей спиннинга, так и для тех, кто предпочитают другие виды ловли. Здесь они смогут поймать карасей, лещей, налимов, окуней, судаков и толстолобиков. Есть тут и раки.
Рыбопитомник «Корал»
В распоряжении рыбаков навесы со столиками, мангалы, раздевалки, волейбольные площадки и футбольное поле. И, конечно, водоем, где водятся карась, карп, лещ, окунь, плотва, сазан, судак, толстолобик и щука. Порыбачить тут можно за 300 рублей.
Бесплатные места
Мест для бесплатной рыбалки сколько угодно. Пляжи за Новым мостом, Затонская зона, река Обь, в конце концов.
У Правдинского водохранилища за Новоалтайском внушительная территория в 40 гектаров. Здесь можно рыбачить на лодке, а на берегу есть пункты проката снаряжения. Водится тут не только щука, окунь и чебак, но и рак.
На Моховом озере в Павловском районе можно половить карасей. На Бобровской протоке по дороге за Затоном — плотву.
На Правой лапе за Старым мостом водятся ерш, окунь, плотва, подлещик, судак и щука. На Талой — все, что есть в Оби.