12 января
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Туризм

Количество авиарейсов между Россией и Казахстаном хотят увеличить

Количество рейсов между Россией и Казахстаном хотят увеличить. Об этом стало известно по итогам встречи 10 января министра транспорта РФ Виталия Савельева и первого вице-премьера Казахстана Романа Скляра, сообщают в пресс-службе ведомства.

Самолет в ясном небе.
Самолет в ясном небе.
СС0

«Авиационным властям двух стран поручено в ближайшее время согласовать дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города России и Казахстана», — говорится в заявлении.

В Минтрансе отмечают, что, помимо авиасообщения, на встрече также обсуждали партнерство в области автомобильного и железнодорожного транспорта.

Как подчеркивает ведомство, ключевые задачи транспортных ведомств двух стран — увеличение объемов перевозок железнодорожным транспортом и расширение воздушного сообщения.

Еще одна важная составляющая — наращивание двусторонних и транзитных перевозок автомобильным транспортом.

Ранее стартовала продажа билетов на новый авиарейс из Барнаула в Омск.

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