Количество авиарейсов между Россией и Казахстаном хотят увеличить

«Авиационным властям двух стран поручено в ближайшее время согласовать дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города России и Казахстана», — говорится в заявлении.
В Минтрансе отмечают, что, помимо авиасообщения, на встрече также обсуждали партнерство в области автомобильного и железнодорожного транспорта.
Как подчеркивает ведомство, ключевые задачи транспортных ведомств двух стран — увеличение объемов перевозок железнодорожным транспортом и расширение воздушного сообщения.
Еще одна важная составляющая — наращивание двусторонних и транзитных перевозок автомобильным транспортом.
Ранее стартовала продажа билетов на новый авиарейс из Барнаула в Омск.
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