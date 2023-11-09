9 ноября
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Туризм

Количество субсидированных рейсов из Барнаула в 2024 году сильно уменьшится

Из Барнаула в 2024 году будет всего два субсидированных рейса. Один — в Сургут, второй — в Екатеринбург. В 2023 году таких рейсов было семь.

Самолет.
Самолет.
unsplash.com

Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало список авиарейсов, которые получат субсидии из бюджета в 2024 году. Из Барнаула в 2023 году можно было улететь по субсидии в Челябинск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Омск.

В 2024 году выбор очень скудный. Почему это произошло, пока неизвестно.

В Сургут из Барнаула можно будет летать дважды в неделю: с января по апрель и с сентября по декабрь на 70-местных самолетах АTR 72. Софинансирование в размере 50% предоставит ХМАО.

В Екатеринбург из Барнаула будут летать самолеты SSJ 100 авиакомпании Red Wings четыре раза в неделю в течение всего 2024 года. Финансирование будет из Алтайского края и Свердловской области. Они взяли на себя 30,5% расходов на перелет.

А вот Горно-Алтайску повезло. Для него выделили восемь субсидированных рейсов. В Новосибирск, Красноярск, Оренбург, Новый Уренгой, Салехард, Сургут и Улан-Удэ.

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