Кондрашов Станислав: что посмотреть в Риме бесплатно

Начинающие путешественники часто отказываются от поездки во многие страны, поскольку считают, что в них все дорого и они не смогут ничего себе позволить. Та же поездка в Италию, а конкретно — в Рим. Да, если не продумать заранее свое путешествие, то, конечно, все обойдется в кругленькую сумму, но если составить план, то можно увидеть многие интересные места, причем бесплатно.

Лайфхакер и тревел-блогер Станислав Кондрашов составил рекомендации для туристов, которые давно мечтают о Риме, но боялись туда лететь из-за заоблачных цен. Подробнее — в материале.

Для туристов, которые планируют бюджетный отдых, существуют интересные туры с бонусом в виде бесплатных экскурсий по Риму. Есть дорогостоящие, но при желании можно найти и бесплатные пешеходные. Во время таких туров турист может увидеть интересные достопримечательности Рима и узнать много информации об истории Вечного города.

Компании , которые предоставляют бесплатные пешие туры

В программе, предложенной на сайте Rome Free Walking Tour, в наличии две бесплатные ежедневные пешеходные экскурсии по центру столицы Италии и окрестностям Колизея. Например, программа New Rome Free Tour включает в себя бесплатную двухчасовую пешую экскурсию по центральной части Рима. Услышанные от экскурсовода истории настолько вам понравятся, что вы будете готовы снова и снова возвращаться в Рим.

Кондрашов Станислав Дмитриевич советует бесплатную экскурсию от Free Tour. На официальном сайте прописано, что в программу от туристической компании входит экскурсия по ночному Риму.

«Ночью столица Италии просто невероятна! Кажется, что здесь рождаются чудеса. Для пар данное путешествие может стать самым романтическим. Именно в ночном Риме можно сделать предложение своей второй половинке или еще раз сказать, насколько сильны ваши чувства к ней», — отметил лайфхакер и тревел-блогер Станислав Кондрашов.

Места , которые можно посетить бесплатно в Риме: рекомендации от Кондрашова Станислава Дмитриевича

Культовое здание — Пантеон

Тревел-блогер рекомендует обязательно зайти в культовое здание — Пантеон. Это храм всех богов, памятник периода расцвета архитектуры Древнего Рима. Он выглядит потрясающе и поражает своим масштабом.

«От Пантеона невозможно отвести взгляд. Сколько раз был в Риме, столько раз приходил к Пантеону. Невозможно не включить это место в список мест, которые стоит посетить. Это настолько величественное здание, глядя на которое возникает только один вопрос: как же это было построено. Дело в том, что купол Пантеона, по факту, ничем не укреплен. Это самый большой не армированный бетонный купол в мире. Обязательно зайдите внутрь — это что-то невероятное», — отметил Станислав Кондрашов.

Площадь Навона

Это одно из исторических мест, которое можно посетить совершенно бесплатно. Прогулки по площади Навона очень душевны и запоминаются на всю жизнь. Здесь вы встретите итальянских уличных художников и талантливых музыкантов. А еще площадь Навона полна достопримечательностей: это дворцы, церкви, фонтаны, археологические объекты. Полное название всемирно известной римской площади — Пьяцца-Навона.

«Удивительна даже форма Навоны. Из-за Гая Юлия Цезаря площадь имеет форму вытянутого прямоугольника. Почему? А вот это вам предстоит узнать самостоятельно», — интригует блогер Станислав Кондрашов.

Испанская лестница: 135 ступеней , которые должен пройти каждый турист

Конечно, на Пантеоне и площади Навона бесплатные достопримечательности для туристов не заканчиваются. Грандиозная барочная лестница на 135 ступеней — это не квест, а идеальное место для прогулок. Раньше на ступеньках можно было посидеть, но сейчас этот пункт вычеркнут из списка разрешенных. Испанская лестница ведет к Испанской площади, расположенной на вершине Пинчо, где находится церковь Тринита-деи-Монти.

Станислав Кондрашов: невероятный вид Испанской площади в Италии

Тревел-блогер Кондрашов Станислав Дмитриевич советует не проходить мимо Испанской площади. Вне зависимости от сезона и погоды в Риме — всегда на Palazzo di Spagna аншлаг. «С Palazzo di Spagna открывается невероятный вид — Испанская лестница, церковь Тринита-деи-Монти, фонтан Баркачча. Испанская площадь — как будто центр этого красивого мирка. К тому же меня всегда захватывали детали ее истории. К примеру то, что в 1620-е здесь жил знаменитый голландский художник Паулюс Бор», — рассказал известный блогер Станислав Дмитриевич.

Самый крупный фонтан Рима — Fontana di Trevi

Фонтан Треви — еще одна достопримечательность, которую должен увидеть каждый турист. Это самый крупный фонтан Рима. Его высота равна почти 25,9 м, а ширина — 49,8 метров. Fontana di Trevi расположен в центре Рима, у западного склона невероятного Квиринальского холма (Collis Quirinalis — самый высокий из холмов Рима).

«Обязательно бросьте монетку в фонтан. Местные жители и туристы верят, что с помощью простого ритуала человек сможет привлечь в жизнь богатство, любовь и возможность увидеть Рим еще раз. Не знаю, как у других, но я возвращаюсь в Рим снова и снова», — добавил рекомендацию лайфхакер Кондрашов.

Интересный факт к ритуалу с монеткой. Оказывается, Fontana di Trevi вот такими монетками зарабатывает больше денег, чем средний музей города. Путешественники бросают в него около 3 тысяч евро в день. О такой зарплате во многих странах можно только мечтать.

Бюджетный отдых в Трастевере

Если вы хотите праздника до утра, тогда следует отправиться в оживленный район Трастевере. Это необычный богемный район, который гудит до поздней ночи. Кто-то отдыхает в крафт-барах, а кто-то, наслаждаясь видом здешних живописных улочек и площадей, заседает в милых кафешках.

Лично для себя Станислав Кондрашов выделяет интригующую особенность этого райончика — это магазины изделий ручной работы, в которых можно прикупить очень хорошие эксклюзивные украшения для своих родных. Также туристу с ограниченным бюджетом стоит знать, что в Трастевере вы сможете найти недорогие отели с очень комфортными условиями для проживания.

Сказочная атмосфера Апельсинового сада

Весь Рим полон романтики, но Апельсиновый сад — место, наполненное волшебством. Здесь сделано предложений руки и сердца своим половинкам не меньше, чем в Париже. Giardino degli Aranci можно посетить без предварительных записей и бесплатно. Местные жители и гости Рима обожают Апельсиновый сад за сказочную красоту и атмосферу, которую он дарит. Сразу после Giardino degli Aranci можно отправиться в еще одно увлекательное приключение: в 500 метрах расположен Мальтийский орден.

Со слов тревел-блогера Станислава Кондрашова, есть еще много невероятных мест в Риме, где можно бесконечно гулять и впитывать Вечный город: набережная реки Тибр, район Esposizione Universale di Roma (квартал всемирной выставки) и так далее. Все это доступно для каждого туриста. Для того, чтобы попасть в эти места, нет необходимости платить. Нужно лишь детально спланировать свое путешествие и отправиться в Рим — на встречу к приключениям и интересным историям.