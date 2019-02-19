Космические туристы облетят Землю по гагаринскому маршруту

Роскосмос запускает «гагаринский» проект для космических туристов. Они смогут облететь Землю за один виток, повторив полет первого космонавта Юрия Гагарина.

Проект анонсировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин у себя в микроблоге. Он пишет, что «гагаринский» проект космического туризма позволит сократить сроки подготовки к полету для туристов.

Это первый контракт на полёт космонавтов-любителей за 10-летний период отсутствия туристов на борту МКС.

Также запускаем проект облёта Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полёту желающих увидеть нашу планету из космоса. https://t.co/4uIZUJwYWB — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 19 февраля 2019 г.

Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года выполнил на корабле «Восток-1» один виток вокруг Земли, пишет «Росбалт». Первый полет человека в космосе продолжался 108 минут. С тех пор 12 апреля — Международный день космонавтики.