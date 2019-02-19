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Туризм

Космические туристы облетят Землю по гагаринскому маршруту

Роскосмос запускает «гагаринский» проект для космических туристов. Они смогут облететь Землю за один виток, повторив полет первого космонавта Юрия Гагарина.

Юрий Гагарин и Герман Титов.
Юрий Гагарин и Герман Титов.
Макс Альперт

Проект анонсировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин у себя в микроблоге. Он пишет, что «гагаринский» проект космического туризма позволит сократить сроки подготовки к полету для туристов.

Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года выполнил на корабле «Восток-1» один виток вокруг Земли, пишет «Росбалт». Первый полет человека в космосе продолжался 108 минут. С тех пор 12 апреля — Международный день космонавтики.

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