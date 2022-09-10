Космический туризм и курорт в форме Луны появится в ОАЭ

В Дубае хотят построить здание в форме Луны. Архитекторы планируют создать там условия, как на спутнике Земли. Об этом сообщает Lenta.ru в своем Telegram-канал.

Необычный проект предполагает, что люди смогут почувствовать себя в космосе, не покидая Землю. Его стоимость составит $5 млрд, а построить хотят за два года.

Здание будет представлять собой сферу высотой 224 метра. Внутри будут воссозданы условия, вызывающие ощущения пребывания на поверхности Луны. Для полного погружения гости будут перемещаться на подобии лунного шаттла.

Посетители смогут посетить и привычные им места: ночной клуб, развлекательный центр, лаунж-зону, спа-центр. А также забронировать одну из «небесных вилл» под основным зданием.

Moon World Resorts предполагает, что здание будет также служить центром для космических агентств и их астронавтов, планирующих полеты в космос.