Красивый вид, хороший сон и спа-процедуры. Санаторно-курортный отдых на Алтае стал популярнее среди россиян

По данным федеральных туроператоров, оздоровительный отдых занимает второе место по популярности среди россиян. Теперь Белокуриха может посоревноваться с Минеральными водами и сочинскими пляжами. Развитие курортно-санаторного отдыха в Алтайском крае обсудили участники экспертного совета «Менеджер года» в ИД «Алтапресс».

Оздоровительный отдых против пляжей

На сегодняшний день в Алтайском крае работает 41 организация, предлагающая санаторно-курортных отдых. Они рассчитаны на 8 446 мест. Семь из них занимаются детским оздоровлением. Такие данные приводит начальник отдела развития санаторно-курортного комплекса Лариса Кадышева.

Краевые санатории работают по 12 медицинским профилям и охватывают почти все оздоровительные направления в России.

Сосредоточением алтайского здоровья стала Белокуриха — здесь расположено 17 здравниц. Шесть из них входят в топ-100 российских санаториев. Сам город включили в список трех популярных направлений, наряду с кавказскими Минеральными водами и курортами Краснодарского края.

Лариса Кадышева отмечает, что в последнее время россияне стали предпочитать классическому пляжному отдыху комплексное оздоровление. Люди больше хотят провести время с пользой для себя и своего здоровья, чем просто развлечься. Так отсутствие пляжа на территории Алтайского края компенсируется современными водными и спа-комплексами в санаториях.

Пляжный сезон. Лето. Отдых. CC0

По данным 2022 года, за год в алтайских санаториях отдохнуло 188,3 тыс. человек, что превысило показатели 2019 года на 15% и 2021 года на 8%. Большая часть — это 75,5% гостей - останавливаются в Белокурихе. На втором и третьем месте по популярности: Барнаул, Первомайский и Тальменский районы. Почти все - 95% отдыхающих - приезжают по санаторно-курортным путевкам.

Начальница отдела указывает на то, что в последнее время можно наблюдать сглаживание сезонного фактора. Растет средняя загрузка санаториев. В прошлом году здравницы были заполнены на 69%, а в 2023-м отмечается уже 73%. Белокуриха может похвастаться 86% заполняемостью в год и 100% летом.

Такой спрос не ушел от внимания инвесторов, и они активно начали развивать новые проекты. В частности на территории Белокурихи строится новый курорт, а в следующем году будет запущен премиальный гостиничный комплекс с клиникой превентивной медицины.

Белокуриха. altairegion22.ru

Отдохнуть за два дня

Еще одна общероссийская тенденция, на которую указывает Лариса Кадышева, это сокращение средней продолжительности отдыха в санаториях. Сегодня она составляет 10 дней, в то время как десять лет назад она была 12 дней.

На две недели останавливается 47% отдыхающих, практически четверть гостей предпочитают короткие программы выходного дня. И только 17% россиян отдыхают по классическим трехнедельным путевкам.

Отдыхающие отмечают, что идеальный отдых в санатории для них длится 6-10 дней. При этом люди ставят себе множество целей за этот короткий период: поправить свое здоровье, пройти полный чек-ап (комплекс медицинских осмотров и исследований — прим. ред.), а также познакомиться с регионом и его кухней и провести время с семьей.

Летний отдых на Алтае. Амбарчики. Валерий Степанюк.

«Радует, что аудитория санаториев молодеет, а также приезжает больше семейных туристов. Люди начали интересоваться отдыхом в своем и соседних регионах. Среди туристов стали популярны программы по восстановлению иммунитета, улучшению сна, обучению здоровому образу жизни», - рассказывает Лариса Кадышева.

Молодая аудитория охотно выбирает программы по снижению стресса, косметологии, детокс, лечению заболеваний ЖКТ. Туристы старшего поколения нацелены на снижение веса, полный чек-ап, профилактику лечения болезней опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

В связи с этим значительно улучшилось качество услуг в санаториях. Теперь здравницы предлагают не только широкий перечень оздоровительных услуг, но и разнообразные варианты досуга. Сами же туристы при выборе обращают внимание на живописность места отдыха, качество лечебно-диагностической базы, перечень процедур и специалистов, наличие бассейнов и спа, качество номеров, возможность выбрать систему питания и транспортную доступность.

«Санатории сегодня — это актуальное мультиформатное пространство, которое обладает современной инфраструктурой для размещения оздоровления, отличается высоким качеством клиентского сервиса и управления, предлагает расширенный набор услуг и гибко адаптируется под многочисленные и меняющиеся запрос клиенты и предугадывает их, помогает гостям расслабиться и отдохнуть», - заключила Лариса Кадышева.

Экспертный совет премии "Менеджер года-2023" по медицине и санаторно-курортному оздоровлению Анна Зайкова

Вкусно поесть и с пользой отдохнуть

В зависимости от сезона алтайские туристы составляют 5-8% от всех отдыхающий в Белокурихе, сообщил Константин Ежов, генеральный директор АО «Курорт Белокуриха».

Местные приезжают на курорт на один-два дня, так как могут быстро вернуться к себе домой. В то время как гости из европейской части страны остаются на 10-14 дней.

Холдинг старается отвечать современным требованиям туристов. В конце сентября на базе санатория «Белокуриха» открылся центр превентивной медицины. Отдыхающим обещают цифровое сопровождение, современные методы диагностики, лечения, очищения и обновления организма на клеточном уровне. Это совместный проект Национальной курортной ассоциации и «Курорта Белокуриха».

Экспертный совет премии "Менеджер года-2023" по медицине и санаторно-курортному оздоровлению Анна Зайкова

«Мы видим, что медицина не стоит на месте и появляются все новые подходы к оздоровлению человека, вплоть до клеточного уровня. Например, IV-терапия, при которой внутривенно вводятся витамины, аминокислоты и микроэлементы. Нам очень интересны эти направления, и мы надеемся в будущем освоить данный сектор», - сообщает Константин Ежов.

Одним из направлений работы санаториев станет организация экологичного питания с индивидуальным подходом к каждому гостю. Главным поставщиком домашних продуктов стала «дочка» компании, предприятие «Алтайские луга». Оно включает три направления – животноводство, птицеводство и растениеводство. Недавно холдинг открыл собственный масло-сыр завод на пять тонн продукции и цех по переработке мяса, добавляет Константин Ежов.

Дополнительно компания заключил договор с Алтайским аграрным университетом. Специалисты вуза будут на протяжении нескольких лет исследовать сельскохозяйственную продукцию «Алтайских лугов».

Большой вклад холдинг внес в культурно-развлекательную отрасль туризма. Созданный им фонд «Денисова пещера» начал масштабную работу по созданию одноименного комплекса. В сентябре 2023 года уже появилась новая лестница, которая ведет ко всемирно известному археологическому памятнику. Она выполнена из алтайской лиственницы на металлическом каркасе.

Экспертный совет премии "Менеджер года-2023" по медицине и санаторно-курортному оздоровлению Анна Зайкова

Услуг много, а людей не хватает

Однако многих владельцев санаториев тревожит кадровый голод. Так в организациях «Курорта Белокуриха» половину всего персонала составляют местные городские жители и приезжие из соседних сел.

Не хватает врачей, а также сотрудников среднего и младшего медицинского персонала. Кроме того санатории остро нуждаются в работниках обслуживающего персонала: горничных, поварах, ремонтниках.

Елена Викторова, главный врач санатория «Алтай-West», согласна с этим.

«Белокуриха — небольшой городок, всего 15 тыс. населения. При этом к нам приезжает на отдых не менее 6 тыс. человек. И на каждого из них должен приходиться один-два сотрудника. Поэтому приходиться подстраиваться и искать выход самостоятельно», - говорит Елена Викторова.

Частично решить этот вопрос помогает сотрудничество с учебными заведениями края. Это Алтайская академия гостеприимства и Бийский медицинский колледж. Руководство санаториев проводит для студентов преддипломные практики с бесплатным проживанием и питанием. По словам Елены Викторовны, из шести выпускников трое приходят к ним трудоустраиваться. Укомплектованность медицинскими кадрами составляет порядка 65-70%.