Роскошную лестницу из натуральной лиственницы построили перед Денисовой пещерой

Путь ко всемирноизвестному археологическому памятнику теперь лежит через новую лестницу. Она — первый этап в создании комплекса «Денисова пещера», которым занимается одноименный общественный фонд. Расскажем подробнее о новинке и самом проекте.

Деревянную лестницу к Денисовой пещеры, которую археологи возвели более 20 лет назад, демонтировали — она пришла в негодность.



Новая лестница — из алтайской лиственницы на металлическом каркасе. Перед командой проектировщиков поставили задачу сделать объект таким, чтобы он не слишком резко выбивался из природного ландшафта.

Для экскурсоводов рядом с пещерой поставили небольшой деревянный домик, в котором они могут отдохнуть в прохладную погоду.





«Все выглядит эстетично. Лестница легкая, крепкая. Особо хочу отметить, что работа выполнена экологически чисто, без вреда. И никаких «трений» со строителями во время раскопок у нас не было. Важно, что под этой конструкцией мы сможем вести раскопки, если это потребуется. Пять с плюсом», — оценил лестницу профессор Михаил Шуньков, который уже около 30 лет работает над Денисовой пещерой.

Новая лестница в Денисову пещеру. Екатерина Карзова

При приемке отметили небольшие огрехи, которые намерены вскоре исправить. Например, не достает пары ступенек до дороги из-за чего лестница слегка "повисает" над землей.Лестницу построили в основном за счет гранта из краевого бюджета. Его размер составил 7,2 млн рублей.Немалую долю этих средств потратили на проведение экспертиз: было важно знать, не разрушит ли строительство лестницы какой-либо не открытый археологический памятник.

Новая лестница в Денисову пещеру. Екатерина Карзова