Первобытный футуризм. Как изменится облик Денисовой пещеры, и зачем здесь нужен туристический кластер

Помните, как мы рассказывали о задумке ученых и бизнесменов построить палеопарк у Денисовой пещеры? Похоже, что она начинает воплощаться в жизнь. Корреспондент altapress.ru выехал на место, чтобы в последний раз взглянуть на пустые поля и деревянные лестницы и понять, как это все может измениться до неузнаваемости.

По древним ступеням

Деревянная, несколько некрепкая лестница ведет в небольшую и в то же время просторную пещеру, грунт которой также покрывают доски. Все, что построено здесь, — сделано руками археологов еще в 1990-е годы. Каменные стены украшает некультурный слой — надписи «Виноградовъ 1911». «Чупина 1981″ и прочие. Такую „память“ о себе оставили посетители.

„В последние годы надписи уже не появляются — отношение изменилось. А раньше любой уважающий себя джигит должен был зайти в пещеру, попить пива и что-то нарисовать“, — показывает на „наскальные рисунки“ Михаил Шуньков, руководитель отдела археологии каменного века института археологии и этнографии СО РАН. Именно его группа и обнаружила здесь первого денисовца.

Как отмечает археолог, туристов в летнем сезоне бывает много: по 200−300 человек в выходные дни. Ученый признается, что рад такому интересу и вовсе не против, если сюда будет приходить больше людей.

„Любой процесс прежде всего надо правильно организовать — тогда ни у кого не будет никаких проблем. Сейчас хорошо: археологи работают в отдельной зоне, никто им не мешает, — говорит Шуньков. — При этом секретов нет, не отворачиваемся спиной: для туристов ведутся специальные экскурсии. Также мы понимаем, что Денисова пещера — не наша собственность. Это просто подарок судьбы. Поэтому не стремимся ограничить доступ: помогаем, объясняем, читаем лекции“.

Денисова пещера. Екатерина Карзова. Денисова пещера. Екатерина Карзова. Денисова пещера. Екатерина Карзова. Денисова пещера. Екатерина Карзова.

Для того, чтобы популяризовать археологический памятник и сделать его местом притяжения, здесь задумали создать туристический кластер. Инициатором стала компания „Курорт Белокуриха“.

Олег Акимов,

заместитель генерального директора компании „Курорт Белокуриха“:

Мы увидели в Солонешенском районе перспективу для наших отдыхающих. Сначала сделали маршрут, чтобы возить курортников в Денисову пещеру. В эту экскурсию включили посещение Топольного, музея староверов и еще несколько объектов. А после поняли, что можно создать туристско-археологический кластер.

Дорога к водопадам на реке Шинок. Екатерина Карзова. Водопад Жираф. Екатерина Карзова. Водоскат Ласковый мираж. Екатерина Карзова.

По мнению Акимова, эта идея удачна по нескольким причинам. Во-первых, людям интересна пещера как мировая достопримечательность. Во-вторых, здесь проходит дорога в Республику Алтай, к Белухе, поэтому есть возможность создать сеть кольцевых маршрутов.

„Например, можно уехать в Усть-Кан, вернуться через Чергу, Алтайское опять же в Белокуриху. Всего мы просчитали шесть вариантов протяженностью от 300 до 600 км на два-три дня“, — говорит собеседник.

Олег Акимов , заместитель генерального директора компании „Курорт Белокуриха“. Екатерина Карзова.

В-третьих, в пешей доступности от пещеры есть ряд интересных природных объектов. „В первую очередь — это каскад водопадов на реке Шинок. Есть сеть пещер: Музейная, Окладникова, грот Махам — можно создать целый археологический маршрут“, — добавляет Акимов.

Запрет за запретом

В попечительский совет фонда „Денисова пещера“, куда уже входят ученые из АлтГУ и института археологии и этнографии СО РАН, руководители „Курорта Белокурихи“ и несколько бизнесменов, начали вступать благотворители из других регионов. На следующем заседании рассмотрят кандидатуры из Москвы и Екатеринбурга. Эти люди будут безвозмездно финансировать строительство инфраструктуры.

Чтобы привлечь к проекту как можно больше инвесторов, ученые проводят исследования. Они ищут новые интересные туристам объекты и определяют, где их можно разместить.

Александр Дунец,

директор фонда „Денисова пещера“, проректор по научной и информационной работе АлтГУ:

Чтобы создать гостиницу, развлечения, необходимо знать все об окружающей территории. Например, здесь есть очень интересные природные объекты. Экспедиция геологов выявила новые пещеры, кедровые рощи. Также одно из важных направлений для этих мест — наблюдение за птицами, это ключевая орнитологическая территория России.

Александр Дунец , директор фонда „Денисова пещера“. Екатерина Карзова.

Фонд создал веб-платформу, где любой желающий может посмотреть, что сейчас есть на территории будущего кластера, какие поступают проектные предложения от архитекторов. Как отмечает Дунец, такая площадка позволит вести дискуссию и позволит учесть интересы и бизнеса, и местных жителей.

Еще одно важное направление работы — проектирование. Сейчас проводят функциональное зонирование. Инвесторам объяснят, что можно строить на той или иной территории. Например, у самой Денисовой пещеры действуют самые жесткие строительные ограничения — здесь можно разве что добавить к дороге тротуар и информационные стенды. Зато другая локация неподалеку — территория, где сейчас находится кемпинг „Поле чудес“ — станет главной инфраструктурной точкой.

Александр Дунец,

директор фонда „Денисова пещера“, проректор по научной и информационной работе АлтГУ:

Денисова пещера — особо ценный памятник народов РФ. На прилегающей территории действует множество ограничений на строительство. Здесь никто не вправе возводить музейные комплексы и визит-центры. Интересно, что ограничивает нас не только этот памятник. Мы находимся у Ануя и, конечно, здесь есть водозащитная полоса. Кроме того, примерно километр реки относится к нерестовой зоне».

Денисова пещера. Екатерина Карзова.

Что хотят строить

В пещере

«В окрестностях Денисовой пещеры есть участок в 300 гектаров, пригодный для строительства. Пока он считается землей сельхозназначения, но с официальным созданием кластера мы начнем готовить генплан развития территории совместно с администрацией района», — говорит Олег Акимов.

Фонд заключил договор со студией новосибирского архитектора Маргариты Вяткиной. Она более 12 лет занимается проектированием, тесно связанным с ландшафтным направлением, но над музеями под открытым небом еще не работала.

Визуализация проекта развития территории Денисовой пещеры. Фонд «Денисова пещера».

В первую очередь, в кластере планируют строительство парковки не менее чем на 100 машин. Она будет за пределами охранной зоны, на «Поле чудес», откуда к пещере можно будет прийти пешком по тротуару с умным освещением. Путь будет необычным, с налетом музейности — экспозициями и стендами. Для доставки маломобильных людей и детей возможно временная остановка напротив пещеры.

В саму Денисову пещеру сделают комфортный вход. Две лестницы разведут потоки входящих и выходящих туристов.

Планы по развитию территории у Денисовой пещеры. Екатерина Карзова.

«Ее, вероятно, к следующему году построим за счет гранта — потребуется более 5 млн рублей. С согласия института археологии проектируем расположение внутри пещеры, чтобы было удобно и ученым, и туристам. Объем средств на это еще определяется», — говорит Олег Акимов.

На «Поле чудес»

На «Поле чудес» будут располагаться гостиницы, рестораны и не только.

Маргарита Вяткина,

руководитель проектной кампании «Мастерская пространственного дизайна»:

Задача нашего проекта — максимально раскрыть возможности территории и не навредить ей. Все должно соответствовать мировым стандартам. Чтобы показать историю возникновения пещеры, быта человека, нужна отдельная площадка. Выход — палеопарк. Максимально мультимедийный музей с 3D-моделями.

Он воссоздаст животный и растительный мир времен денисовца и будет построен на «Поле чудес». Была у архитекторов и идея врезать музей в скалу, чтобы в полном размере воссоздать пещеру, но, конечно, не на этой площадке.

Маргарита Вяткина , архитектор. Екатерина Карзова.

Для строительства палеопарка уже привлечен инвестор, который подпишет договор в течение недели, отмечает Акимов. Известно, что это красноярская компания, связанная с добычей золота, у которой уже есть туристический объект в Хакасии. На три года она получит гектар земли в аренду с правом выкупа.

В июле предполагается демонстрация эскизного проекта. Строительство ожидается в следующем году. Музей обойдется в 50 млн рублей.

«Есть перспектива, что инвестор использует пять гектаров. Мы видим, что он планирует расширить проект: сделать зоны развлечения для детей, фудкорты и места размещения», — говорит Акимов.

Визуализация проекта развития территории Денисовой пещеры. Фонд «Денисова пещера». Визуализация проекта развития территории Денисовой пещеры. Фонд «Денисова пещера».

На базе и у реки Ануй

На базе СО РАН сейчас есть конференц-зал, который планируется реконструировать. Здание сделают многофункциональным. Например, там организуют выставочный зал для крупноразмерных фигур. Саму базу сделают более комфортной для проживания ученых и волонтеров.

У реки Ануй есть площадка, где археологи в поисках артефактов промывают грунт, извлеченный из пещеры. Ее также обустроят, чтобы туристы смогли хотя бы издалека понаблюдать за этим процессом.

Визуализация проекта развития территории Денисовой пещеры. Фонд «Денисова пещера».

Также возможно строительство летнего кинотеатра и площадок, каждую из которых посвятят отдельной теме: животный, растительный мир, быт, этнография и прочие. Дорожки между ними будут отражать эпохи развития человечества.

Будет и интерактивная зона: у дороги обустроят место для детских мастер-классов. Здесь можно будет, например, сделать след или собрать украшение.

Визуализация проекта развития территории Денисовой пещеры. Фонд «Денисова пещера» Визуализация проекта развития территории Денисовой пещеры. Фонд «Денисова пещера» Визуализация проекта развития территории Денисовой пещеры. Фонд «Денисова пещера»

Дороги: на земле и в воздухе

Финансирование строительства дороги обсуждается с федеральным правительством, которому представили проект будущего кластера. «Рассчитывается стоимость реконструкции дороги от Солонешного до Усть-Кана. Сложность в том, что она охватывает два региона. Придание статуса опорной сети значительно продвинет решение вопроса», — говорит Акимов.

Пожалуй, самый амбициозный проект из всех задуманных — пассажирские подвесные дороги на несколько километров.

Маргарита Вяткина,

руководитель проектной кампании «Мастерская пространственного дизайна»:

«Продумали несколько остановок. В капсуле, например, можно будет проводить экскурсии практически над пещерой. Такой транспорт вызвал большой интерес, потому что он минимально травмирует территорию и при этом дает большие возможности. А на горе можно сделать смотровую площадку. Я не считаю, что это фантастика».

Денисова пещера в Солонешенском районе Алтайского края altapress.ru

Что известно о Денисовой пещере

Пока проект еще не начали воплощать, предлагаем отправиться и посмотреть на то, как сейчас выглядит памятник. А чтобы было интереснее, вот несколько фактов от Михаила Шунькова:

Пещеру назвали по фамилии зажиточной семьи из Черного Ануя , которой принадлежала эта территория и мельница в устье Шинка ( сейчас там парк «Колыбель человечества»).

которой принадлежала эта территория и мельница в устье Шинка сейчас там парк «Колыбель человечества»). Первыми ее обитателями были денисовцы , которые появились здесь 300 тыс. лет назад. Они провели здесь до 45 тыс. лет. В мире пока еще не известен археологический объект , в котором так долго жил человек.

Михаил Шуньков , руководитель отдела археологии каменного века института археологии и этнографии СО РАН. Екатерина Карзова.