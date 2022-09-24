24 сентября
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Туризм

Красный рак, красный нос. Барнаульцы впервые отмечают день туризма с лекциями и Дедом Морозом

В Барнауле впервые по-крупному провели день туризма. Да еще как: «Алтайтурцентр» расписал программу на три листа — сопоставимо с днем города. Расскажем, что увидели гости Изумрудного парка и что их еще ждет.

День туризма в Изумрудном парке.
День туризма в Изумрудном парке.
Ирина Пергаева.

Всемирный день туризма в Изумрудном парке отметили заранее — на самом деле он 27 сентября. Зато сегодня выходной и теплая сухая погода.

Праздник начался с парада творческих коллективов и представителей туризма со всего Алтайского края. После запустились тематические зоны: от занятий йогой до мастер-класса по джампингу, от фотолокаций с лодочками до площадок с очаровательными мастифами и так далее.

В «Изумрудном» было несколько зон с дегустациями травяного чая. В одном из них гостям предлагали угадать состав по вкусу и получить за это цукаты из сосновой шишки. А победители викторины от Алтайтурцента выиграли приглашение в резиденцию Деда Мороза в Белокурихе. Кстати, этот «красный нос» сам пришел на праздник, чтобы пообщался с маленькими туристами.

Помимо сказочного героя удивили гостей и вареные раки — их быстро раскупили.

Праздник получился не только веселым, но и образовательным. Константин Борнеман прочел лекцию «Барнаул в разных лицах». Русское географическое общество рассказало о доступных экотропах Алтая и запустило целый геоквест. Организация «Мусора.Больше.Нет» объяснила, как стать экологичным туристом. Автор проекта «Живая наука» Татьяна Антоненко провела биологическую экскурсию по парку.

24 сентября барнаульцы еще могут успеть отметить день туризма. До 18:00 в парке — танцевальный флешмоб, хороводно-игровой праздник от «Центра славянской культуры», выставки барнаульских музеев, мастер-класс на гончарном круге и многое другое. А с 19:00 до 20:30 пройдет концерт группы «Весло и каска».

Подробный фоторепортаж выйдет на altapress.ru 26 сентября.

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