Туризм выходит из пике

Аналитики МегаФона, изучив с помощью Big Data обезличенные данные об активности абонентов, выяснили, что число жителей Алтайского края, которым удалось выехать за границу с мая по август 2021, по сравнению с прошлым годом выросло в полтора раза. Но все же их на 36% меньше, чем в допандемийном 2019 году. Самым активным месяцем для дальних путешествий оказался июль.

В лидерах — Турция

Этим летом жители края «зачекинились» в 99 странах, что на 17 больше, чем в прошлом. Если не считать ближнее зарубежье, то самыми популярными направлениями у жителей Алтайского края стали Турция, Германия и Китай. На турецких пляжах в формате «все включено» нынешним летом отдохнули в 6 раз больше туристов, чем в прошлом, но на 56% меньше, чем в 2019 году. Германия каждый год в лидерах, а в прошлом году была на первом месте, однако нынешний турпоток в сердце Европы в три раза уступает «доковидному» 2019-му. Популярность Китая, учитывая строгие ограничения на въезд в эту страну, связана скорее с деловыми поездками, нежели с отдыхом.

Накопили на Мальдивы

Наибольший рост туристического интереса показали Мальдивские острова. Благодаря более мягкому санитарному режиму и готовности принять российских туристов, в этом году «лакшери"-отдых позволили себе в 8 раз больше жителей Алтайского края, чем в «допандемийные» времена. А вот лидерами «антирейтинга» стали Вьетнам и Таиланд. Некогда популярные у жителей каря туристические страны потеряли более 97% путешественников из региона.

Зум на пляже

Самым популярным гаджетом у омских туристов закономерно стали смартфоны. На них приходится свыше 86% от всех мобильных устройств в зарубежном роуминге, причем за два года их доля выросла на 7 процентных пунктов. Второй по популярности — «кнопочный» телефон: несмотря на то, что эти девайсы уже переходят в разряд раритетов, они летают за границу даже чаще чем планшеты (12,7% и 0,7% от общего числа гаджетов соответственно).