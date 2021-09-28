28 сентября 9°C
﻿
Туризм

Красному морю — лайк, Вьетнаму — отписка: куда летали жители Алтайского края этим летом

В Алтайском крае после долгого «коронавирусного» спада восстанавливается интерес к зарубежному туризму. При этом список самых востребованных курортных направлений после открытия границ изменился. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав итоги летнего отпускного сезона.

Инфографика.
Инфографика.
ПАО «МегаФон»

Туризм выходит из пике

Аналитики МегаФона, изучив с помощью Big Data обезличенные данные об активности абонентов, выяснили, что число жителей Алтайского края, которым удалось выехать за границу с мая по август 2021, по сравнению с прошлым годом выросло в полтора раза. Но все же их на 36% меньше, чем в допандемийном 2019 году. Самым активным месяцем для дальних путешествий оказался июль.

В лидерах — Турция

Этим летом жители края «зачекинились» в 99 странах, что на 17 больше, чем в прошлом. Если не считать ближнее зарубежье, то самыми популярными направлениями у жителей Алтайского края стали Турция, Германия и Китай. На турецких пляжах в формате «все включено» нынешним летом отдохнули в 6 раз больше туристов, чем в прошлом, но на 56% меньше, чем в 2019 году. Германия каждый год в лидерах, а в прошлом году была на первом месте, однако нынешний турпоток в сердце Европы в три раза уступает «доковидному» 2019-му. Популярность Китая, учитывая строгие ограничения на въезд в эту страну, связана скорее с деловыми поездками, нежели с отдыхом.

Накопили на Мальдивы

Наибольший рост туристического интереса показали Мальдивские острова. Благодаря более мягкому санитарному режиму и готовности принять российских туристов, в этом году «лакшери"-отдых позволили себе в 8 раз больше жителей Алтайского края, чем в «допандемийные» времена. А вот лидерами «антирейтинга» стали Вьетнам и Таиланд. Некогда популярные у жителей каря туристические страны потеряли более 97% путешественников из региона.

Зум на пляже

Самым популярным гаджетом у омских туристов закономерно стали смартфоны. На них приходится свыше 86% от всех мобильных устройств в зарубежном роуминге, причем за два года их доля выросла на 7 процентных пунктов. Второй по популярности — «кнопочный» телефон: несмотря на то, что эти девайсы уже переходят в разряд раритетов, они летают за границу даже чаще чем планшеты (12,7% и 0,7% от общего числа гаджетов соответственно).

«Жители Алтайского края постепенно возвращаются к привычным форматам летнего отдыха и, естественно, хотят поделиться с близкими яркими эмоциями и впечатлениями от долгожданных путешествий. Это подтверждает пятикратный рост потребления мобильного интернет-трафика, который приходится на одного абонента края в зарубежном роуминге. Сделать общение за границей более комфортным нашим клиентам помогает опция «Роуминг, гудбай», позволяющая пользоваться в зарубежных поездках своим домашним тарифом», — комментирует и.о. директора Алтайского регионального отделения МегаФона Яна Полозова.

  • Новости телекома
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость