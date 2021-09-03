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Туризм

Круизный лайнер «Князь Владимир» вместе с туристами застрял в сочинском порту

Круизный лайнер «Князь Владимир» не выпустили в море из Сочи. Он стоит в порту Сочи уже несколько дней.

Морской порт Сочи.
Морской порт Сочи.
morport-sochi.ru

Причина — просроченное санитарное свидетельство, из-за которого Роспотребнадзор запретил выход корабля в море. По данным СМИ, оно закончилось еще в середине августа, но по каким-то причинам не было продлено вовремя, пишет портал atorus.ru.

Задержанный круиз должен был начаться 29 августа и продлиться до 4 сентября.

В момент посадки на лайнере находилось порядка 450 пассажиров.

Туристы жалуются, что обстановка на борту не слишком радостная. Они рассчитывали на один сценарий отпуска, а получилось все иначе.

Некоторые написали заявление на возврат денег за путевки и уехали домой.

Остальные живут в каютах, для них организовано трехразовое питание.

Бассейн слит, на бесплатные экскурсии, организованные для пассажиров, многие почему-то «не попали», а самостоятельный выход на берег якобы их настораживает, поскольку есть неопределенность с новым временем отплытия, и туристы не рискуют далеко уходить, пишет sochi24.tv.

Стоимость тура

По предварительной оценке, стоимость туров на остановленном «Князе Владимире» в среднем начинается от 50 тыс. руб на человека за 7 дней.

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