Крупный российский туроператор зашел в Алтайский край

Большое внимание компания уделяет внутреннему туризму, подчеркивает туроператор.

В предложениях компании есть туры в Краснодарский край, Абхазию, Иркутскую область, Красноярский край и другие регионы. Все эти программы туроператора будут доступны и для туристов Алтайского края и Республики Алтай.

Также в перспективе офис представительства будет заниматься координацией приема туристов в Барнауле.

«TUI Россия и СНГ» основана в 2009 году и входит в крупнейший международный туристический холдинг TUI Group. Розничная сеть включает около 600 турагентств.