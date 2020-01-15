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Туризм

Крупный российский туроператор зашел в Алтайский край

Крупный российский туроператор «TUI Россия и СНГ» открыл официальное представительство в Барнауле, сообщил официальный сайт Алтайского края.

Море.Пляж
Море.Пляж
СС0

Большое внимание компания уделяет внутреннему туризму, подчеркивает туроператор.

В предложениях компании есть туры в Краснодарский край, Абхазию, Иркутскую область, Красноярский край и другие регионы. Все эти программы туроператора будут доступны и для туристов Алтайского края и Республики Алтай.

Также в перспективе офис представительства будет заниматься координацией приема туристов в Барнауле.

«TUI Россия и СНГ» основана в 2009 году и входит в крупнейший международный туристический холдинг TUI Group. Розничная сеть включает около 600 турагентств.

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