Крушинский Константин Николаевич: топ-5 пентхаусов Монако

Монако — это княжество, площадь которого составляет всего 2,02 км². Поэтому не удивительно, что здесь сложилась тенденция строить в основном высокие здания, на крышах которых располагаются элитные квартиры. Эксперт и руководитель агентства по аренде, покупке и продаже недвижимости в Монако Константин Крушинский рассказывает о самых лучших пентхаусах в стране.

Пентхаус на Авеню принцессы Грейс

На Авеню принцессы Грейс, самой дорогой улице в мире, находится элитный пентхаус, располагающий просторной террасой. Апартаменты расположены на четвертом и пятом этаже престижного многоквартирного дома. По словам Крушинского Константина Николаевича, площадь пентхауса вместе с террасами занимает около 823 квадратных метров.

Помимо двух прихожих и большой спальни с гардеробной, здесь также есть просторная гостиная, столовая с выходом на террасу, кухня, а еще четыре спальни с прилегающими к ним санузлами. На террасу ведет оригинальная дизайнерская лестница, а с крыши открывается вид на пляж Ларвотто, Гримальди-форум и другие впечатляющие пейзажи.

Пентхаус в небоскребе Odeon Tower — один из самых дорогих в мире

Жилой комплекс Tour Odeon считается самым высоким зданием в княжестве. Его высота составляет 170 метров. Пятиуровневый пентхаус, который находится в этом комплексе, располагает площадью в 3,3 тыс. кв. метров. Кроме спален, гостиных и гардеробных комнат, здесь также есть огромный бассейн, спортзал и даже высокая водяная горка.

«Всего в отделке пентхауса в Tour Odeon можно заметить около десяти различных интерьерных стилей. Комнаты украшают позолоченные либо мраморные колоны, а из панорамных окон открывается вид на море», — отметил Константин Крушинский.

Пентхаус между казино и пляжем Ларвотто

Элитный пентхаус расположен рядом с торговым центром «Метрополь» и казино, в нескольких минутах ходьбы от пляжа Ларвотто. Интерьер квартиры выполнен в современном стиле, в нем преобладают пастельные тона и приятные фактуры. В распоряжении владельцев будет пять спален, четыре ванные комнаты, душевая, четыре гардеробные и террасы. Также здесь есть кухня со своей кладовой, бассейн и сауна, а из окон можно часами любоваться морскими пейзажами.

Апартаменты в резиденции Victoria Palace

Двухуровневый дуплекс-пентхаус, который находится в резиденции Victoria Palace, выполнен в буддийском стиле. Его общая площадь составляет 230 квадратных метров. Крушинский Константин Николаевич, рассказывает, что в эти апартаменты входит прихожая, столовая, две спальни с прилежащими к ним ванными комнатами, гардеробная и хорошо оборудованная кухня. На крыше находится просторная терраса, где можно расслабиться, и ландшафтный сад со множеством различных растений.

Интерьер пентхауса выдержан в пастельных тонах с преобладанием небесно-голубого и фиалкового цвета, а из окон видно море и город.

Пентхаус в Villas del Sole

Эти роскошные апартаменты находятся недалеко от пляжа Ларвотто. Общая площадь квартиры вместе с террасами составляет 422 квадратных метра. Крушинский Константин Николаевич рассказывает, что здесь есть несколько залов, пять ванных, пять спален, а также две кухни. Пентхаус был образован после того, как приняли решение объединить две отдельные квартиры. Интерьер выполнен в классическом стиле, где предметы искусства удачно сочетаются с оригинальными современными акцентами.