Кто из звезд шоу-бизнеса приедет на алтайские курорты летом-2019

НАZИМА
Российско-казахстанская певица, резидент лейбла Black Star, финалистка проекта «Песни» на ТНТ.
Место: Яровое, «Причал22».
Дата: 15 июня, в 22:00.
Стоимость входного билета: 800 рублей.
Возрастное ограничение: 18+
Анна Седокова
Экс-солистка группы «ВИА Гра», а теперь сольная певица исполнит на Алтае новые хиты и известные композиции. По словам организаторов, гостей курорта ждет невероятная атмосфера.
Место: Яровое, «Причал22».
Дата: 29 июня, в 22:00.
Стоимость входного билета: 1000 рублей.
Возрастное ограничение: 18+
Zivert
Эта певица за короткий промежуток времени стала прорывом в мире танцевальной поп-музыки.
Место: Яровое, «Причал22»
Дата: 4 июля, в 22:00.
Стоимость входного билета: 1200 рублей.
Возрастное ограничение: 18+
Мари Краймбрери
Певицу называют selfmade-артистом нового поколения, так как она начинала карьеру в интернете.
Место: Яровое, «Причал22».
Дата: 6 июля, в 22:00.
Стоимость входного билета: 1000 рублей.
Возрастное ограничение: 18+
Чиж и Со
Концерт легендарной отечественной рок-группы «Чиж и Со» приурочен юбилейному туру. Артисты, которые завоевали сердца любителей русского рока еще в начале 90-х, исполнят свои лучшие хиты перед туристами алтайского курорта.
Место: Яровое, «Причал42».
Дата: 6 июля, 21:00.
Стоимость входного билета: 1300 рублей.
Возрастное ограничение: 18+
Линда
Российская певица, исполняет музыку в электронном и этническом стилях.
Место: Яровое, «Причал22».
Дата: 12 июля, в 22:00.
Стоимость входного билета: 800 рублей.
Возрастное ограничение: 18+
HammAli & Navai
Рэп-дуэт Александра Алиева и Наваи Бакирова. Дебютный альбом Janavi по версии BOOM стал самым прослушиваемым в 2018-м. Популярность парням принесла песня «Пустите меня на танцпол».
Место: Алтайский район, «Сибирская монета», Altai Palace Fest.
Дата: 13 июля, в 20:00.
Стоимость входного билета: 1200 рублей.
Возрастное ограничение: 18+
Ольга Бузова
Российская телеведущая, певица и актриса впервые выступит на алтайской сцене. Бузова предстанет на концерте в ярких образах, исполнит новые и популярные песни.
Дата: 13 июля, в 21:00.
Место: Яровое, «Причал22».
Стоимость билета: 1200 рублей.
Возрастное ограничение: 6+
Итальянский DJ-дуэт Merk и Kremont
Они станут хэдлайнерами фестиваля электронной музыки «ЯроVoice».
Дата: 13 июля, в 22:00.
Место: Яровое, «Причал22»
Стоимость входного билета: 1000 рублей.
Возрастное ограничение: 18+
Molly
Под этим псевдонимом выступает российская певица Ольга Серябкина, бывшая участница группы Serebro. Релиз дебютного сольного альбома состоялся в апреле 2019 года. Летом на Алтае Molly даст два концерта.
Дата: 20 июля, в 20:00.
Место: Алтайский район, «Сибирская монета», Altai Palace Fest.
Стоимость входного билета: 1200 рублей.
Возрастное ограничение: 18+
Дата: 3 августа, в 22:00.
Место: Яровое, «Причал22».
Стоимость входного билета: 1200 рублей.
Возрастное ограничение: 18+
Maruv
Певица в 2019 году должна была поехать на «Евровидение» от Украины, но этого не произошла. Этим летом Maruv выступит сразу на двух алтайских курортах.
Дата: 20 июля, в 22:00.
Место: Яровое, «Причал22».
Стоимость входного билета: 1200 рублей.
Возрастное ограничение: 18+
Дата: 3 августа, 20:00.
Место: Алтайский район, «Сибирская монета», Altai Palace Fest.
Стоимость входного билета: 1200 рублей.
Возрастное ограничение: 18+
Дискотека 90-х
Она пройдет с участием экс-солистки группы «Тату» Лены Катиной, группы «Поднимаем руки вверх!» во главе с Алексеем Потехиным и Сергеем Богдановым.
Дата: 27 июля, в 20:00.
Место: Алтайский район, «Сибирская монета», Altai Palace Fest.
Стоимость входного билета: 1200 рублей.
Возрастное ограничение: 18+
Тима Белорусских
Белорусский певец, рэпер стал популярным после выхода трека «Мокрые кроссы».
Дата: 10 августа, в 22:00.
Место: Яровое, «Причал22».
Стоимость входного билета: 1300 рублей.
Возрастное ограничение: 18+
Что еще известно о концертах
В 2019 году open-air Altai Palace Fest в третий раз пройдет на площадке перед развлекательным комплексом Altai Palace. Помимо основных четырех концертов на лето в разные даты запланированы выступления известных диджеев из Москвы, Красноярска и Новосибирска, рассказали altapress.ru организаторы.
В прошлые годы такие концерты собирали 2−3 тыс. человек. Рекорд по посещаемости установили в 2018-м на концерте молодого исполнителя Макса Барских — тогда на Altai Palace Fest приехали 3,5 тыс. туристов.
Концерты будут идти несколько часов. Организаторы планируют доставлять гостей на вместительных автобусах из Горно-Алтайска и с ближайших популярных турбаз.
В Яровом концерты популярных звезд шоу-бизнеса проводят уже несколько лет. Кроме представленных артистов на курорт приедут DJ из соседних регионов, практически на каждый день запланированы вечеринки, шоу и дискотеки, согласно данным афиши.