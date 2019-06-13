Кто из звезд шоу-бизнеса приедет на алтайские курорты летом-2019

Ольга Бузова, Molly, Maruv и другие топовые звезды шоу-бизнеса летом приедут с концертами в Яровое и развлекательный комплекс Altai Palace. Ежегодно такие выступления собирают тысячи туристов. Рассказываем, какую программу подготовили организаторы в этом сезоне и сколько это стоит.

НАZИМА

Российско-казахстанская певица, резидент лейбла Black Star, финалистка проекта «Песни» на ТНТ.

Место: Яровое, «Причал22».

Дата: 15 июня, в 22:00.

Стоимость входного билета: 800 рублей.

Возрастное ограничение: 18+

Анна Седокова

Анна Седокова. www.instagram.com/annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра», а теперь сольная певица исполнит на Алтае новые хиты и известные композиции. По словам организаторов, гостей курорта ждет невероятная атмосфера.

Место: Яровое, «Причал22».

Дата: 29 июня, в 22:00.

Стоимость входного билета: 1000 рублей.

Возрастное ограничение: 18+

Zivert

Эта певица за короткий промежуток времени стала прорывом в мире танцевальной поп-музыки.

Место: Яровое, «Причал22»

Дата: 4 июля, в 22:00.

Стоимость входного билета: 1200 рублей.

Возрастное ограничение: 18+

Мари Краймбрери

Мари Краймбрери. www.instagram.com/marikraimbrery

Певицу называют selfmade-артистом нового поколения, так как она начинала карьеру в интернете.

Место: Яровое, «Причал22».

Дата: 6 июля, в 22:00.

Стоимость входного билета: 1000 рублей.

Возрастное ограничение: 18+

Чиж и Со

Концерт легендарной отечественной рок-группы «Чиж и Со» приурочен юбилейному туру. Артисты, которые завоевали сердца любителей русского рока еще в начале 90-х, исполнят свои лучшие хиты перед туристами алтайского курорта.

Место: Яровое, «Причал42».

Дата: 6 июля, 21:00.

Стоимость входного билета: 1300 рублей.

Возрастное ограничение: 18+

Линда

Линда. www.instagram.com/lindageyman

Российская певица, исполняет музыку в электронном и этническом стилях.

Место: Яровое, «Причал22».

Дата: 12 июля, в 22:00.

Стоимость входного билета: 800 рублей.

Возрастное ограничение: 18+

HammAli & Navai

Рэп-дуэт Александра Алиева и Наваи Бакирова. Дебютный альбом Janavi по версии BOOM стал самым прослушиваемым в 2018-м. Популярность парням принесла песня «Пустите меня на танцпол».

Место: Алтайский район, «Сибирская монета», Altai Palace Fest.

Дата: 13 июля, в 20:00.

Стоимость входного билета: 1200 рублей.

Возрастное ограничение: 18+

Ольга Бузова

Ольга Бузова. www.instagram.com/buzova86

Российская телеведущая, певица и актриса впервые выступит на алтайской сцене. Бузова предстанет на концерте в ярких образах, исполнит новые и популярные песни.

Дата: 13 июля, в 21:00.

Место: Яровое, «Причал22».

Стоимость билета: 1200 рублей.

Возрастное ограничение: 6+

Итальянский DJ-дуэт Merk и Kremont

Они станут хэдлайнерами фестиваля электронной музыки «ЯроVoice».

Дата: 13 июля, в 22:00.

Место: Яровое, «Причал22»

Стоимость входного билета: 1000 рублей.

Возрастное ограничение: 18+

Molly

Ольга Серябкина. www.instagram.com/serebro_official

Под этим псевдонимом выступает российская певица Ольга Серябкина, бывшая участница группы Serebro. Релиз дебютного сольного альбома состоялся в апреле 2019 года. Летом на Алтае Molly даст два концерта.

Дата: 20 июля, в 20:00.

Место: Алтайский район, «Сибирская монета», Altai Palace Fest.

Стоимость входного билета: 1200 рублей.

Возрастное ограничение: 18+

Дата: 3 августа, в 22:00.

Место: Яровое, «Причал22».

Стоимость входного билета: 1200 рублей.

Возрастное ограничение: 18+

Maruv

Maruv. www.instagram.com/maruvofficial

Певица в 2019 году должна была поехать на «Евровидение» от Украины, но этого не произошла. Этим летом Maruv выступит сразу на двух алтайских курортах.

Дата: 20 июля, в 22:00.

Место: Яровое, «Причал22».

Стоимость входного билета: 1200 рублей.

Возрастное ограничение: 18+

Дата: 3 августа, 20:00.

Место: Алтайский район, «Сибирская монета», Altai Palace Fest.

Стоимость входного билета: 1200 рублей.

Возрастное ограничение: 18+

Дискотека 90-х

Она пройдет с участием экс-солистки группы «Тату» Лены Катиной, группы «Поднимаем руки вверх!» во главе с Алексеем Потехиным и Сергеем Богдановым.

Дата: 27 июля, в 20:00.

Место: Алтайский район, «Сибирская монета», Altai Palace Fest.

Стоимость входного билета: 1200 рублей.

Возрастное ограничение: 18+

Тима Белорусских

Тима Белорусских. www.instagram.com/timabelorusskih

Белорусский певец, рэпер стал популярным после выхода трека «Мокрые кроссы».

Дата: 10 августа, в 22:00.

Место: Яровое, «Причал22».

Стоимость входного билета: 1300 рублей.

Возрастное ограничение: 18+

Что еще известно о концертах

В 2019 году open-air Altai Palace Fest в третий раз пройдет на площадке перед развлекательным комплексом Altai Palace. Помимо основных четырех концертов на лето в разные даты запланированы выступления известных диджеев из Москвы, Красноярска и Новосибирска, рассказали altapress.ru организаторы.



В прошлые годы такие концерты собирали 2−3 тыс. человек. Рекорд по посещаемости установили в 2018-м на концерте молодого исполнителя Макса Барских — тогда на Altai Palace Fest приехали 3,5 тыс. туристов.

Концерты будут идти несколько часов. Организаторы планируют доставлять гостей на вместительных автобусах из Горно-Алтайска и с ближайших популярных турбаз.

В Яровом концерты популярных звезд шоу-бизнеса проводят уже несколько лет. Кроме представленных артистов на курорт приедут DJ из соседних регионов, практически на каждый день запланированы вечеринки, шоу и дискотеки, согласно данным афиши.